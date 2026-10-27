Tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng trong kỷ nguyên AI

Thúc đẩy hợp tác

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, chủ đề của Diễn đàn “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” không chỉ là khẩu hiệu mà còn phản ánh yêu cầu thực tiễn khi các chuỗi giá trị toàn cầu đang được tổ chức lại, đặt ra câu hỏi liệu những động lực tăng trưởng của hai thập niên qua có còn đủ sức tạo dư địa phát triển cho hai thập niên tới.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh, những vấn đề được thảo luận tại diễn đàn không chỉ là câu chuyện riêng của một thành phố, mà còn là không gian để các nền kinh tế ở những trình độ và vị thế khác nhau cùng tìm lời giải cho các câu hỏi: Tăng trưởng mới sẽ đến từ đâu, làm thế nào để cùng nhau tạo ra tăng trưởng và những mô hình khả thi nào có thể được chia sẻ, nhân rộng?

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu.

Đề cập tác động của AI đối với thị trường lao động, Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh dẫn Báo cáo Tương lai Việc làm năm 2025 của WEF, theo đó, đến năm 2030, thế giới dự kiến có khoảng 170 triệu việc làm mới được tạo ra, 92 triệu việc làm bị mất đi và 39% kỹ năng của người lao động sẽ thay đổi hoặc trở nên lạc hậu.

Từ những dự báo này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, lợi thế sẽ thuộc về những nền kinh tế có khả năng chuẩn bị nhanh chóng về con người, thể chế và dữ liệu. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu các quốc gia, địa phương và doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm cách thức ứng xử phù hợp trong thời đại AI.

Phiên thảo luận “Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Ông Nguyễn Công Vinh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi ba vấn đề trọng tâm:

Thứ nhất, bất định không còn là ngoại lệ mà đã trở thành điều kiện nền của môi trường phát triển. Năng lực thích ứng, chứ không chỉ quy mô, sẽ quyết định khả năng phát triển lâu dài.

Thứ hai, không nền kinh tế nào có thể tự xây dựng đầy đủ mọi năng lực cần thiết. Dữ liệu, công nghệ, vốn và nhân lực ngày càng đòi hỏi sự kết nối xuyên biên giới và giữa các ngành.

Các đại biểu theo dõi Phiên thảo luận “Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”

Thứ ba, các siêu đô thị, nơi tập trung đông dân cư, doanh nghiệp và tri thức, đang trở thành những chủ thể mới trong hợp tác quốc tế, bên cạnh các quốc gia.

“Thành phố không muốn diễn đàn chỉ dừng lại ở ý nghĩa của một địa phương, mà mong muốn đây sẽ là nơi cùng nhau định hình những khuôn khổ, sáng kiến và quan hệ đối tác mới, với lợi ích được chia sẻ trong khu vực và rộng hơn”, Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Tìm kiếm động lực phát triển mới

Theo ban tổ chức, diễn đàn triển khai 16 phiên chuyên đề theo 3 nhóm nội dung, gồm chuyển dịch mô hình tăng trưởng; các điều kiện hình thành động lực phát triển mới; hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ và các ngành kinh tế mới.

Ở nhóm nội dung về chuyển dịch mô hình tăng trưởng và vai trò của các siêu đô thị, các đại biểu tập trung thảo luận việc định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng các đại biểu tham dự phiên thảo luận với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phục vụ mô hình tăng trưởng mới; hợp tác quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp và các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ toàn cầu”.

Trong đó, phiên thảo luận về định vị Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu có sự tham gia của các diễn giả từ WEF, tập trung nhận diện những thay đổi trong mạng lưới sản xuất quốc tế và cơ hội để Việt Nam, ASEAN tham gia sâu hơn vào các ngành, công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), ứng dụng AI trong sản xuất và quản trị siêu đô thị cũng được đưa ra trao đổi.

Nhóm nội dung thứ hai tập trung vào các điều kiện hình thành động lực tăng trưởng mới, với trọng tâm là thể chế, tài chính và công nghệ chiến lược.

Các phiên thảo luận về Trung tâm Tài chính quốc tế hướng đến khả năng kết nối thị trường vốn, thu hút nguồn lực dài hạn và phát triển dịch vụ tài chính phục vụ đầu tư, sản xuất, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, chính sách kinh tế số, an toàn dữ liệu và an ninh mạng trong kỷ nguyên lượng tử cũng được đề cập.

Bà Ishita Dhamani, Đối tác cấp cao phụ trách tư vấn chuỗi cung ứng tại EY Singapore trình bày tham luận.

Nhóm nội dung thứ ba tập trung vào hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ và các ngành kinh tế mới, gồm logistics xanh, sản xuất tiên tiến, công nghệ nông nghiệp, ngoại giao công nghệ và vai trò của doanh nghiệp trẻ.

Đáng chú ý, phiên thảo luận về công nghệ nông nghiệp có sự tham gia của đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, trao đổi các giải pháp xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Đại biểu theo dõi các tham luận tại phiên thảo luận về chuỗi giá trị toàn cầu bền vững và logistics xanh.

Song song với các phiên chuyên đề, không gian Rising Star Arena tổ chức 30 lượt trình diễn công nghệ trên 4 sân khấu. Các giải pháp được giới thiệu thuộc nhiều lĩnh vực như AI, an ninh mạng, blockchain, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, y sinh, công nghệ lượng tử và tài chính xanh.

Thông qua các phiên thảo luận và hoạt động kết nối, diễn đàn tạo không gian để đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đưa các giải pháp vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.