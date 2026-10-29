Tìm lời giải cho bài toán phát triển du lịch Halal tại Huế

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: S.Thùy

Ngày 29.10, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP. Huế và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại TP. Huế”.

Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có những đại biểu Hồi giáo đến từ Pakistan, Singapore và Malaysia.

Du lịch Halal là một trong những phân khúc phát triển nhanh trên thế giới. Năm 2025, lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế đạt 196 triệu lượt, tăng 11,3% so với năm 2024 và dự kiến đạt 262 triệu lượt vào năm 2030, với mức chi tiêu khoảng 310 tỉ USD.

Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri cho biết, mỗi vùng miền Việt Nam đều có nét đặc trưng ẩm thực riêng; tuy nhiên, nhiều món ăn chưa đáp ứng tiêu chuẩn Halal. Thời gian gần đây, ngày càng nhiều nhà hàng được cấp chứng nhận Halal giúp ông có thêm cơ hội thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: S.Thùy

“Tôi vừa có dịp trải nghiệm thú vị với ẩm thực ở nhà hàng đạt chuẩn Halal tại TP. Huế và sẽ quay trở lại đây. Huế có hàng nghìn món ăn khác nhau, tôi mong mình sẽ thưởng thức được nhiều món trong số đó” – Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam chia sẻ.

Theo ông Kohdayar Marri, Halal không chỉ dành cho người Hồi giáo mà còn hướng đến tất cả mọi người, với các tiêu chuẩn về an toàn, tinh khiết và sự tốt lành. Ông cùng các giáo sư thống nhất tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, hỗ trợ phát triển kinh tế Halal tại Việt Nam và nâng cao nhận thức về lĩnh vực này trong các ngành nghề.

Đại sứ cũng đánh giá cao sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam và cho rằng đây là lợi thế để quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Trong bối cảnh du lịch Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ngành Halal có thể trở thành nền tảng xây dựng hệ sinh thái, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển hơn nữa.

Hội thảo quốc tế "Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại TP. Huế". Ảnh: S.Thùy

Ông Nguyễn Thành Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông – Châu Phi, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng: Thị trường Halal với khoảng 2 tỉ người Hồi giáo đang trở thành một trong những thị trường năng động và có tốc độ tăng trưởng nhanh, với lĩnh vực trải rộng từ thực phẩm và đồ uống, du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử.

Đây là cơ hội lớn cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác, thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Thành Duy, với vị trí trên hành lang kinh tế Đông – Tây, TP. Huế có lợi thế thu hút đầu tư, đón khách du lịch Hồi giáo và tham gia thị trường Halal toàn cầu. Tuy nhiên, địa phương và doanh nghiệp cần nắm vững tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận, tập quán tiêu dùng và tăng cường kết nối quốc tế để phát triển hệ sinh thái Halal phù hợp.

Ông Nguyễn Thành Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi (Bộ Ngoại giao) cho biết Bộ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp ở Huế kết nối với các đối tác Halal. Ảnh: S.Thùy

“Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng của thành phố kết nối với các đối tác Halal toàn cầu, từng bước phát triển ngành Halal tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế” – Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông – Châu Phi cho biết.

Ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế cho biết, du lịch Halal là hướng đi nhằm đa dạng hóa thị trường và sản phẩm du lịch của thành phố. Năm 2025, Huế đón gần 22.070 lượt khách Hồi giáo; trong 7 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 11.801 lượt, còn khiêm tốn so với tổng lượng khách đến địa phương.

Huế có lợi thế về di sản, văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và vị trí trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Đặc biệt, ẩm thực chay là cơ sở để nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Halal. Một số khách sạn, nhà hàng trên địa bàn cũng đã bước đầu phục vụ khách Hồi giáo.

Tuy nhiên, Huế vẫn chưa khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng này. Theo ông Bùi Hoàng Minh, UBND TP. Huế đã đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn TP. Huế”, giao Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện.

PGS.TS Lê Phước Minh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi trao đổi, chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh: S.Thùy

Hội thảo lần này là một trong những chương trình thuộc nhiệm vụ khoa học nói trên, góp phần lan tỏa, quảng bá du lịch Halal đến cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân. Đồng thời mở ra các giải pháp nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách Hồi giáo và đầu tư, góp phần xây dựng hệ sinh thái Halal và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo PGS.TS Lê Phước Minh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, nhiều điểm đến như Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc đã thu hút hiệu quả thị trường khách du lịch Hồi giáo nhờ phát triển các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của nhóm khách này.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa khai thác tương xứng tiềm năng do hạn chế về hạ tầng, nhân lực và dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo, đặc biệt là ẩm thực đạt chuẩn Halal.

Thông qua nhiệm vụ nghiên cứu do UBND TP. Huế đặt hàng, nhóm nghiên cứu kỳ vọng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch Halal, tăng cường kết nối Huế với các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...