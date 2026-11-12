Tìm lời giải cho bài toán ô nhiễm ở làng nghề mộc Hòa Phú

Chiều 12.11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”. Sau hai đợt tranh tài tại TP.HCM và Hà Nội, Cuộc thi không chỉ tìm ra những gương mặt xuất sắc mà còn cho thấy diện mạo phong phú của công tác đào tạo múa, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật trẻ.