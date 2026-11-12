Tìm lời giải cho bài toán ô nhiễm ở làng nghề mộc Hòa Phú
Làng nghề mộc điêu khắc Phụ Chính, thôn Nhân Chính, xã Hòa Phú, từ lâu nổi tiếng với các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, đồ thờ, hoa văn nhà cổ... Những năm gần đây, thị trường mở rộng, mẫu mã sản phẩm ngày càng đa dạng, giúp làng nghề sôi động trở lại, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển ấy, làng nghề cũng đang đối mặt với một thách thức mới…
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tim-loi-giai-cho-bai-toan-o-nhiem-o-lang-nghe-moc-hoa-phu-246261112202052261.htm