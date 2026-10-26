Tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng châu Á

Đại diện Cơ quan Quản lý Thị trường năng lượng Singapore, đơn vị tổ chức sự kiện trong một cuộc gặp trước thềm khai mạc SIEW 2026.

Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, nhà hoạch định chính sách, người đứng đầu các tổ chức quốc tế và lãnh đạo các tập đoàn năng lượng, tài chính hàng đầu thế giới nhằm tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh tại châu Á.

SIEW là sự kiện thường niên do Cơ quan Quản lý Năng lượng Singapore (EMA - trực thuộc Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore) tổ chức bắt đầu từ năm 2008. Năm nay, chủ đề chính của SIEW là “Định hình năng lượng ngày mai, xây dựng hệ thống hôm nay” và khẩu hiệu hành động là “Kết nối các hệ thống năng lượng, cung cấp nguồn lực cho tương lai”. Thông điệp này phản ánh bước chuyển dịch trong hợp tác năng lượng khu vực Đông Nam Á, từ giai đoạn đưa ra các cam kết chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng lưới điện liên kết, hoàn thiện cơ chế thị trường và thu xếp nguồn vốn thực thi.

Tâm điểm của SIEW 2026 là Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Singapore, lễ công bố các sáng kiến hợp tác năng lượng ASEAN và việc ký kết biên bản ghi nhớ sáng 26/10, cùng phiên đối thoại cấp Bộ trưởng. Các đại biểu tập trung thảo luận về 5 nhóm vấn đề cốt lõi: Hợp tác kết nối lưới điện khu vực ASEAN; an ninh năng lượng; giải pháp thúc đẩy hiện đại hóa lưới điện tương lai và cấp điện cho kinh tế số; tìm các phương thức tháo gỡ rào cản tài chính trong hợp tác năng lượng; khai thác công nghệ năng lượng tiên tiến và điện hạt nhân.

Trong khuôn khổ SIEW cũng sẽ diễn ra nhiều diễn đàn cấp cao, các phiên thảo luận chuyên đề cùng hội nghị đối tác.