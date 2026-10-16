Tìm lời giải bài toán vốn và công nghệ phát triển công trình xanh

Thông tin được Ban tổ chức công bố ngày 16/10. Sự kiện diễn ra dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, do Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng và IEC Consulting đồng tổ chức, dự kiến quy tụ hơn 1.200 đại biểu, 30 diễn giả đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp.

Với chủ đề xuyên suốt về phát triển đô thị, công trình, hạ tầng và giao thông xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), chương trình tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi xanh ngành xây dựng và giao thông, từ hoàn thiện chính sách, ứng dụng công nghệ đến huy động nguồn lực đầu tư.

Thúc đẩy công nghệ giảm phát thải trong xây dựng và giao thông

Theo Ban tổ chức, quá trình chuyển đổi xanh ngành xây dựng và giao thông đang được thúc đẩy bởi các định hướng lớn về tăng trưởng xanh, phát triển đô thị bền vững và chuyển đổi số.

Trường Genesis School cơ sở Tây Hồ Tây, Hà Nội đã chính thức nhận được Chứng chỉ xanh Lotus hạng Vàng từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam. Ảnh: TTBXD

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra yêu cầu xanh hóa các ngành kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng bền vững và đô thị có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo thêm động lực ứng dụng công nghệ trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành công trình, hệ thống giao thông.

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên toàn thể chiều 9/12 sẽ tập trung thảo luận định hướng chính sách Net Zero của ngành xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, tái định hình hạ tầng trong bối cảnh điện hóa và số hóa, cùng các giải pháp chuyển đổi giao thông xanh.

Đáng chú ý, phiên đối thoại về cơ chế phối hợp đa bên và liên kết quốc tế sẽ có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và địa phương, nhằm trao đổi giải pháp huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh.

Trước đó, sáng cùng ngày, bốn phiên chuyên đề được tổ chức song song, đi sâu vào các vấn đề quy hoạch đô thị, giao thông xanh, chuyển đổi năng lượng và đầu tư hạ tầng.

Ở lĩnh vực quy hoạch và công trình xanh, các chuyên gia sẽ thảo luận mô hình đô thị đa trung tâm, kết nối quy hoạch với hiệu quả sử dụng năng lượng, chất lượng môi trường trong nhà và quản trị dữ liệu phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Các giải pháp công nghệ trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình cũng được giới thiệu, với sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Panasonic và các doanh nghiệp trong ngành.

Đối với giao thông, nội dung thảo luận tập trung vào điện hóa, số hóa hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, quản lý phương tiện phát thải thấp và ứng dụng công nghệ trong tổ chức, vận hành hệ thống giao thông thông minh.

Một nội dung khác là giảm phát thải carbon trong sản xuất vật liệu xây dựng và vận hành công trình. Các giải pháp được giới thiệu gồm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng phụ gia khoáng thay thế clinker trong sản xuất xi măng, công nghệ thông gió thông minh và hệ thống điều hòa không khí hiệu suất cao.

Đại diện Daikin dự kiến chia sẻ kinh nghiệm phát triển công trình hiệu suất cao hướng tới Net Zero, trong khi Fico-YTL giới thiệu các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất xi măng thông qua sử dụng nguyên liệu thay thế và nâng cao hiệu quả tài nguyên.

Kết nối nguồn vốn cho các dự án hạ tầng xanh

Bên cạnh công nghệ, huy động nguồn lực đầu tư là một trọng tâm của sự kiện năm nay.

Phiên chuyên đề "Việt Nam - Điểm đến của đầu tư xanh" sẽ tập trung vào nhu cầu vốn cho phát triển đô thị, nhà ở, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng chiến lược. Các đại biểu dự kiến phân tích những khó khăn trong tiếp cận vốn, khả năng đưa nguồn lực vào dự án và cơ chế thúc đẩy đầu tư.

Tòa nhà Grand Terra, 36 Cát Linh, Hà Nội đạt chứng nhận quốc tế LEED Gold về công trình xanh do Hội đồng Xây dựng Xanh Hoa Kỳ cấp. Ảnh: TTBXD

Đáng chú ý, phiên tọa đàm về huy động nguồn lực cho phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng giao thông sẽ trao đổi các phương thức tài trợ, từ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), hợp tác công tư (PPP) đến đầu tư tư nhân.

Đại diện các tổ chức quốc tế dự kiến giới thiệu các chương trình hỗ trợ, nguồn vốn ưu đãi và cơ chế hợp tác dành cho những dự án xanh tại Việt Nam. Hoạt động này hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, chủ đầu tư, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp.

Song song với các phiên thảo luận, Triển lãm Quốc tế Công trình xanh và Giao thông xanh 2026 sẽ diễn ra ngày 9/12, với hơn 40 gian hàng dự kiến tham gia.

Triển lãm giới thiệu các giải pháp vật liệu xây dựng xanh, quản lý tòa nhà, tiết kiệm năng lượng, hệ thống điều hòa và thông gió (HVAC), điện khí hóa, hạ tầng sạc, giao thông thông minh và công nghệ giảm phát thải carbon.

Trong ngày 8/12, các đại biểu sẽ tham quan Trung tâm Đổi mới Giải pháp Panasonic và Trung tâm Đổi mới HVAC tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, tìm hiểu các mô hình nhà máy thông minh, dây chuyền lắp ráp điện tử, robot hàn và giải pháp điều hòa không khí.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2026 hướng tới tăng cường kết nối giữa chính sách, công nghệ và nguồn lực đầu tư, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp xanh trong thực tiễn xây dựng, phát triển đô thị và giao thông tại Việt Nam.