Tìm lộ trình phát triển giảng dạy bằng tiếng Anh

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: UEH)

Diễn đàn quy tụ 120 đại biểu, tạo không gian đối thoại về chính sách, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm triển khai giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, hưởng ứng Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đối với đại học, phát triển EMI không chỉ là một giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy, mà là một chiến lược quốc tế hóa chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: UEH)

EMI cần được triển khai có trọng tâm, gắn với chuẩn đầu ra, chất lượng chuyên môn và khả năng hội nhập của người học. Có thể nói, EMI là một trong những công cụ quan trọng để đại học chuyển từ tư duy đào tạo trong nước sang tư duy đào tạo nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung thảo luận các vấn đề từ định hướng phát triển EMI đến quản trị và phát triển chương trình, nâng cao năng lực giảng viên, hỗ trợ người học, bảo đảm chất lượng và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy.

Các nội dung trọng tâm bao gồm: vai trò của EMI trong chính sách ngoại ngữ và quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam; xu hướng phát triển EMI trên thế giới; những yêu cầu về chất lượng và phát triển bền vững; cơ chế hỗ trợ giảng viên, người học; cùng kinh nghiệm và lộ trình triển khai EMI tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: UEH)

Thông qua đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm, diễn đàn cung cấp thêm góc nhìn để các cơ sở giáo dục xây dựng lộ trình triển khai EMI phù hợp, mở ra cơ hội hợp tác trong phát triển chương trình và bồi dưỡng đội ngũ.

Đồng thời, diễn đàn hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy bằng tiếng Anh, thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học và góp phần thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.