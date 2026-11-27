Ngày 27/11, Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, trao trả tài sản cho một hành khách bỏ quên túi xách có giá trị lớn trong quá trình di chuyển tại sân bay.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng trao trả túi xách cùng toàn bộ tài sản cho anh Vương Quang Tùng.

Trước đó, vào khoảng 14h30 chiều 27/11, anh Vương Quang Tùng (SN 1977, trú tại TP Hải Phòng) đến Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng trình báo về việc thất lạc một túi xách cầm tay. Theo trình bày, trong quá trình di chuyển từ ga đến quốc nội ra khu vực đón xe Grab, anh Tùng để quên túi xách trên xe đẩy hành lý.

Bên trong túi có khoảng 62,1 triệu đồng tiền mặt, ví đựng giấy tờ tùy thân cùng một số vật dụng cá nhân khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát và tổ chức tìm kiếm tại khu vực liên quan. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, đơn vị nhanh chóng tìm thấy túi xách và trao trả đầy đủ tài sản cho anh Tùng.

Nhận lại toàn bộ tài sản cùng giấy tờ cá nhân, anh Tùng vui mừng, xúc động và gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ.

Hành khách gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng sau khi được hỗ trợ tìm lại tài sản.

Việc kịp thời xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản thất lạc cho hành khách thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần gũi, hết lòng vì Nhân dân phục vụ, chung tay bảo đảm môi trường hàng không an toàn, văn minh, thân thiện.