Tìm lại tên cho liệt sĩ: Trách nhiệm từ trái tim
Hàng nghìn phần mộ được kiểm tra, hàng chục nghìn mẫu ADN thân nhân được thu nhận – những kết quả bước đầu từ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Nội đang thắp thêm hy vọng cho nhiều gia đình. Đằng sau những con số biết nói ấy là sự tận tâm của các lực lượng chức năng, trong đó có những người lính tình nguyện ở lại nghĩa trang cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tim-lai-ten-cho-liet-si-trach-nhiem-tu-trai-tim-246261115102923394.htm