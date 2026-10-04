Tìm lại sự cân bằng trong từng nhịp thở Pilates

Huấn luyện viên Mai Trần hướng dẫn học viên điều chỉnh đúng tư thế.

Xuất hiện tại phòng tập Pilates, anh Nguyễn Tiến Dũng, ở phường Linh Sơn là một gương mặt khá đặc biệt. Từng gặp chấn thương lưng do chơi thể thao, anh vẫn quyết tâm không từ bỏ vận động.

Chia sẻ về cơ duyên đến với phòng tập, anh cho biết, bản thân từng chơi một số môn thể thao và gặp chấn thương lưng, nhưng mong muốn duy trì cơ thể khỏe mạnh đã đưa anh đến với Pilates để tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.

Không chỉ nam giới tìm đến Pilates để phục hồi thể chất, đây còn là cứu cánh quen thuộc của dân văn phòng, chủ yếu là những người phụ nữ phải đối mặt với áp lực ngồi máy tính suốt nhiều giờ liền. Chị Nguyễn Hải Hà, ở tổ 34, phường Phan Đình Phùng là một minh chứng rõ nét.

Trải qua khoảng 4 năm luyện tập để khắc phục tình trạng thường xuyên đau mỏi vai gáy và đau lưng do ngồi làm việc văn phòng 8 tiếng mỗi ngày, chị cảm nhận rõ bờ vai bớt gù và lưng bớt đau hơn. Sau mỗi buổi làm việc căng thẳng, việc tập luyện mang lại cho chị cơ thể khỏe khoắn, vóc dáng được cải thiện cùng một tinh thần thoải mái.

Từ những câu chuyện vượt qua bệnh tật và đau mỏi của học viên, hành trình đến với Pilates của những người sáng lập và huấn luyện viên cũng bắt đầu từ chính nhu cầu tự chữa lành cho cơ thể.

Về bản chất, Pilates là phương pháp tập luyện kháng lực có kiểm soát, tập trung cao độ vào việc kết nối chặt chẽ giữa cơ thể và tâm trí. Thay vì tập trung vào cơ bắp bề nổi hay dùng tạ nặng như các bài tập thể hình thông thường, Pilates sẽ đi sâu vào việc kích hoạt hệ thống cơ cốt lõi (core) bao gồm: vùng bụng, hông, lưng dưới và khung chậu, nhằm ổn định khung xương và nâng cao thể lực.

Không gian tập luyện chuyên nghiệp và hiện đại tại các phòng tập Pilates đang thu hút đông đảo người tập đến rèn luyện sức khỏe.

Sức hút của bộ môn này nằm ở sự kết hợp nhịp nhàng giữa các chuyển động có kiểm soát, kỹ thuật điều hòa hơi thở chuẩn xác và sự tập trung toàn diện. Nhờ đó, người tập không chỉ tăng cường sức bền, cải thiện sự linh hoạt mà còn đưa cơ thể trở về trạng thái cân bằng tự nhiên vốn có, giúp giải tỏa căng thẳng và chăm sóc sức khỏe toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chị Chu Hoàng Thảo, Chủ phòng tập July Pilates, tại số 18, khu đô thị Penza, phường Linh Sơn nhớ lại cơ duyên tham gia bộ môn này. Từ năm 2017, sau khi sinh bé thứ hai, cơ thể trở nên yếu hơn, gặp nhiều cơn đau lưng, chị đã tìm đến Pilates và nhận thấy hiệu quả rõ rệt khi các cơn đau giảm dần, tư thế sinh hoạt tốt hơn. Trải nghiệm đó đã thúc đẩy chị quyết định mở phòng tập để giới thiệu bộ môn này đến nhiều người hơn ở Thái Nguyên.

Mười năm trở lại đây, các phòng tập Pilates ngày càng khẳng định được sức hút mạnh mẽ. Theo chia sẻ từ chủ phòng tập July Pilates, bộ môn này hiện được giới trẻ quan tâm nhiều hơn bởi khả năng cải thiện vóc dáng, kiểm soát chuyển động tốt hơn, đồng thời giúp các bệnh lý cột sống cổ và vai gáy thuyên giảm rõ rệt.

Sự phát triển sôi động ấy hiện diện khắp nơi trên địa bàn đô thị. Tại khu vực trung tâm đô thị của Thái Nguyên, ngoài July Pilates thì có khoảng 10 phòng tập Gym có tích hợp thêm bộ môn này. Số lượng người tập cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể qua từng năm.

Để đạt hiệu quả cao, việc nắm vững nền tảng đóng vai trò quyết định. Huấn luyện viên Phạm Thị Diễm Quỳnh đưa ra lời khuyên thiết thực cho người mới bắt đầu. Khi bước chân vào bộ môn này, học viên cần chú ý lắng nghe cơ thể, giữ ổn định phần lưng, tuân thủ các bài tập của giáo viên, đồng thời duy trì sự ổn định cho cột sống và thăng bằng trong suốt quá trình tập luyện.

Nhiều người thường lầm tưởng Pilates giống với Yoga, nhưng các chuyên gia cho biết, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở phương pháp luyện tập. Huấn luyện viên Mai Trần tại phòng tập July Pilates phân tích cụ thể, Pilates thiên về tập trung kiểm soát cơ thể, kết hợp kỹ thuật chính xác cùng hơi thở để tác động sâu vào hệ thống cơ cốt lõi (core) nhằm ổn định cột sống và khung xương. Trong khi đó, Yoga chú trọng nhiều hơn đến sự kết hợp giữa các Asana (tư thế) vận động linh hoạt hoặc tĩnh giữ kết hợp kiểm soát năng lượng và hơi thở toàn thân.

Giữa nhịp sống hiện đại, Pilates không đơn thuần là một trào lưu thể thao ngắn hạn. Đó là sự lựa chọn thông minh để mỗi người chăm sóc sức khỏe, kết nối thân, tâm, trí và tìm lại sự cân bằng bền vững trong cuộc sống hằng ngày.