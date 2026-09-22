Tìm lại ánh sáng cho cậu bé 13 tuổi mắc bệnh mắt bẩm sinh, biến chứng nặng

Bệnh nhi 13 tuổi gần như mất hoàn toàn thị lực do đục lệch thủy tinh thể bẩm sinh và bong võng mạc nặng ở cả hai mắt được các bác sĩ khoa Dịch kính võng mạc, Bệnh viện Mắt Nghệ An phẫu thuật, giúp em cải thiện khả năng nhìn và trở lại trường học.

ThS.BS Dư Hải Nam - Trưởng Khoa Dịch kính - Võng mạc, Bệnh viện Mắt Nghệ An thăm khám cho bệnh nhân H.V.Th. Ảnh: BVCC.

Ngày 22/9, Bệnh viện Mắt Nghệ An cho biết, Khoa Dịch kính - Võng mạc của bệnh viện tiếp nhận và phẫu thuật cho một bệnh nhi bị tổn thương nhãn khoa nghiêm trọng, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh nhân là em H.V.Th (13 tuổi, ở xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An), đến bệnh viện trong tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng. Theo thông tin từ gia đình, bệnh lý về mắt của em đã xuất hiện từ lâu nhưng không được thăm khám và can thiệp y tế kịp thời.

Thời gian gần đây, tình trạng bệnh diễn tiến nặng khiến hai mắt của em gần như không thể nhìn thấy. Việc mất thị lực khiến sinh hoạt cá nhân của em gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bước đi, va vấp và phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người thân. Tình trạng này cũng khiến em không thể tiếp tục việc học.

Qua thăm khám chuyên sâu tại Bệnh viện Mắt Nghệ An, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi H.V.Th bị đục lệch thủy tinh thể bẩm sinh. Bệnh đã tiến triển, gây biến chứng bong võng mạc co kéo nặng ở cả hai mắt. Đây là tình trạng bệnh lý phức tạp, đe dọa nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Trước nguy cơ mất thị lực hoàn toàn của bệnh nhi, ThS.BS Dư Hải Nam - Trưởng khoa Dịch kính - Võng mạc, Bệnh viện Mắt Nghệ An đã trực tiếp thăm khám, hội chẩn và quyết định phẫu thuật nhằm bảo tồn, cải thiện thị lực cho em H.V.Th.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đã tiến hành các kỹ thuật vi phẫu phức tạp để xử lý tình trạng đục lệch thủy tinh thể và áp lại võng mạc bị bong co kéo ở cả hai mắt. Ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Hiện tại, thị lực của bệnh nhân H.V.Th đã được cải thiện. Em có thể tự nhìn rõ hơn, sinh hoạt cá nhân bình thường và không còn phải nhờ đến sự dìu dắt của người thân. Đặc biệt, sau phẫu thuật, cậu bé 13 tuổi đã có thể trở lại trường học, tiếp tục việc học tập cùng bạn bè.

ThS.BS Dư Hải Nam cho biết, bệnh lý đục lệch thủy tinh thể bẩm sinh có thể kèm theo những biến chứng nặng nề tại võng mạc. Nếu không được theo dõi và can thiệp đúng thời điểm, bệnh có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Khi đó, việc phẫu thuật sẽ khó khăn và tiên lượng phục hồi thị lực thường dè dặt hơn so với trường hợp được can thiệp sớm.

Qua trường hợp của bệnh nhi H.V.Th, các bác sĩ nhãn khoa khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm đến sức khỏe đôi mắt của trẻ. Khi nhận thấy trẻ có các dấu hiệu bất thường như hay nheo mắt, lác mắt, đồng tử có ánh trắng, đi lại hay va vấp hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt và học tập, gia đình cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám, tầm soát. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ thị lực lâu dài cho trẻ.