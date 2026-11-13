Tìm kiếm và quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: XUÂN DIỆN)

Cụ thể, từ ngày 13 đến 30/10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó, tại xã Ái Tử 7 hài cốt, xã Vĩnh Linh 1 hài cốt. Từ ngày 2 đến 13/11, tại xã Triệu Phong, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ nằm dưới những vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: XUÂN DIỆN)

Cùng với các hài cốt, nhiều di vật như: tăng, võng dù, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, cúc áo, nắp bình tông... cũng được phát hiện, thu thập, bảo quản. Hiện 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định.

Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. (Ảnh: XUÂN DIỆN)

Hiện, đơn vị đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực.