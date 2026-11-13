Tìm kiếm và quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị
Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 13/10 đến ngày 13/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.
Cụ thể, từ ngày 13 đến 30/10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó, tại xã Ái Tử 7 hài cốt, xã Vĩnh Linh 1 hài cốt. Từ ngày 2 đến 13/11, tại xã Triệu Phong, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ nằm dưới những vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.
Cùng với các hài cốt, nhiều di vật như: tăng, võng dù, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, cúc áo, nắp bình tông... cũng được phát hiện, thu thập, bảo quản. Hiện 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.
Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định.
Hiện, đơn vị đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tim-kiem-va-quy-tap-them-14-hai-cot-liet-si-tai-quang-tri-post1002424.html