Tìm kiếm thanh niên mất tích sau vụ nhảy cầu Hùng Vương ở Đắk Lắk

Đến 9h50’ sáng nay 7/11, các lực lượng Công an, biên phòng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích sau khi nhảy từ trên cầu Hùng Vương bắc qua hạ lưu sông Đà Rằng nối liền hai phường Tuy Hòa và phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Các lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích.

Nguồn tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 3h sáng cùng ngày, hai nhóm thanh niên rượt đuổi nhau trên đường Hùng Vương từ phía phường Tuy Hòa sang phường Phú Yên. Khi đến gần phía Nam cầu Hùng Vương, hai nam thanh niên bỏ xe máy leo lên lan can cầu nhảy xuống sông. Sau đó một nam thanh niên được người dân địa phương cứu vớt là Phan G.T (SN 2009, trú ở hẻm Tản Đà, phường Tuy Hòa); người mất tích là Lê T.P (SN 2007, trú ở hẻm Nguyễn Công Trứ, phường Tuy Hòa).

Cùng với việc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân đang mất tích, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc phối hợp Công an phường Phú Yên, Công an phường Tuy Hòa điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.