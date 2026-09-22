Tìm kiếm tại khu vực nghi có 11 hài cốt liệt sĩ đặc công

Ngày 22/9, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác có mặt tại khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh kiểm tra, chỉ đạo triển công tác kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra, chỉ đạo triển công tác kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công. Ảnh: Xuân Diện.

Trước đó, ông Nguyễn Lai (72 tuổi, nguyên quán xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, hiện sinh sống tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) cung cấp nhiều thông tin về nơi chôn cất 11 chiến sĩ đặc công hy sinh năm 1965. Khi chứng kiến sự việc này, ông Lai 11 tuổi.

Theo lời kể, đêm 29/4/1965, sau trận tập kích đồn 46 Dốc Miếu và đồn Quốc Tế bằng bộc phá, 11 chiến sĩ đặc công của ta hy sinh. Người dân làng Lan Đình tiến hành chôn cất các liệt sĩ, ông Lai tham gia hỗ trợ.

Các liệt sĩ được đưa về chôn tại một vạt cao su gần cổng làng Lan Đình, khu vực nối tuyến Quốc lộ 1 từ Gio Linh đi Bến Hải. Do điều kiện thiếu thốn, các phần mộ này không có bia mộ. Sau hơn 60 năm, địa hình có nhiều thay đổi, dấu tích chiến tranh bị thời gian và hoạt động sản xuất của người dân phủ lấp.

Sau khi nghiên cứu, xác minh, Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Trị chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị phối hợp với chính quyền và các lực lượng khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có phần mộ 11 liệt sĩ.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi có chôn 11 liệt sĩ đặc công. Ảnh: Xuân Diện.

Tại hiện trường, Đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực tìm kiếm, nghe báo cáo tiến độ, kết quả khảo sát, thu thập thông tin và những khó khăn. Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Trị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng.

Đồng thời yêu cầu lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát kỹ, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cần thiết. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân để thu thập thêm thông tin có giá trị.