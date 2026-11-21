Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 21/11, đơn vị đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất để mở rộng khu vực tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Khu B, Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Kết quả, trong ngày 21/11, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.

Tính chung từ khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/11) qua 2 đợt, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 1.091 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 383 bộ kèm theo di vật).

Các cán bộ chiến sĩ miệt mài và cẩn trọng tìm từng mẩu hài cốt liệt sĩ.

Trong tổng số 1.091 hài cốt liệt sĩ được quy tập đến thời điểm hiện tại, có 1.058 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Chỉ trong ngày 21/11 lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được thêm 30 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất..