Tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc An

Cán bộ, nhân viên Đội 192 bảo quản hài cốt liệt sĩ, đưa về phòng thờ.

Vị trí mộ liệt sĩ nằm tại khu vực Tằm Búng Binh, trong khu rừng tràm của một hộ dân địa phương, thuộc thôn An Hòa, xã Lộc An.

Nơi đây trong chiến tranh từng là nghĩa trang chôn cất tập trung của các đơn vị chiến đấu ở khu vực Núi Bông, Núi Nghệ và Điểm cao 303. Sau giải phóng, địa phương đã tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ nhưng chưa hoàn thành. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập và cất bốc được một hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ khi cất bốc được bọc trong tăng bộ đội, còn 25 chiếc răng, trong đó hàm răng trên còn nguyên vẹn; nhiều đoạn xương cánh tay, xương đùi, xương cẳng tay dài từ 11 đến 27cm và nhiều mảnh xương vỡ vụn. Di vật gồm 1 thắt lưng, 1 đôi dép cao su, 1 đôi tất, 1 bàn chải đánh răng màu đỏ, 1 chiếc lược, 25 cúc áo, quần và 1 tấm tăng.

Đội 192 phối hợp với địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Hiện, hài cốt liệt sĩ được Đội 192 đưa về phòng thờ Ban CHQS xã Lộc An bảo quản và hương khói, chờ làm lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Những ngày tới, Đội 192 tiếp tục phối hợp với các nhân chứng để mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.