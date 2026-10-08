Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Xã Hồ Thị Kỷ

Theo người dân địa phương, vào khoảng năm 1962, phần đất của gia đình ông Bùi Minh Khánh từng là nơi an nghỉ tạm thời của hơn 100 liệt sĩ. Dù đã có nhiều đợt quy tập về nghĩa trang tập trung, nhưng do sự biến động của thời gian và địa hình, nơi đây vẫn còn những phần mộ chưa được tìm thấy.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm lễ viếng trước khi khai quật tại ấp Cây Khô, Xã Hồ Thị Kỷ.

Theo kế hoạch, trong đợt này, Đội sẽ duy trì lực lượng 17 người, thực hiện nhiệm vụ trong khoảng 20 ngày tại hai nghĩa trang tạm thuộc ấp Cây Khô, gồm phần đất gia đình ông Bùi Minh Khánh và khu vực trụ sở ấp, quyết tâm không để sót phần mộ nào.

Theo người dân, khu vực nghĩa trang tạm trước đây có hơn 100 phần mộ, sau nhiều đợt quy tập vẫn còn một số ngôi mộ chưa được tìm thấy.

Sau từng thao tác cẩn trọng, mẫu sinh phẩm được lấy, hài cốt các anh được di chuyển về Đội Lâm thời tại Trung đoàn 894 để bảo quản và tổ chức viếng trang nghiêm theo đúng nghi thức, phong tục.

17 lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại hai nghĩa trang tạm ở Xã Hồ Thị Kỷ.

Nói về những khó khăn trong đợt quy tập này, Trung tá Phan Chí Nguyên, Chính trị viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh, chia sẻ, nhiệm vụ diễn ra vào mùa mưa, nền đất nhiều nơi trũng thấp, ngập nước. Bên cạnh đó, sau nhiều đợt quy tập, nguồn thông tin về mộ liệt sĩ còn rất ít. Để xác minh một manh mối, chúng tôi phải tìm gặp nhiều nhân chứng lịch sử, nhất là các cán bộ, cô chú từng tham gia kháng chiến.

Từ đó, Đội phân tích, khoanh vùng, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ thông tin nào để sớm đưa các anh về yên nghỉ cùng đồng đội. Toàn đội đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như trách nhiệm lâu dài của công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trong tỉnh.

Dù thời tiết bất lợi, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy không chỉ đáp lại niềm khắc khoải, mong ngóng suốt mấy chục năm qua của các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sáng 8/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên.

Dẫu khó khăn còn phía trước, hành trình đưa các anh trở về với quê hương vẫn sẽ tiếp tục bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim và tình cảm thiêng liêng nhất./.