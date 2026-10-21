Lực lượng Công binh tiến hành dò, gỡ vật liệu nổ tại vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ Lê Tước, tại xã Thượng Minh.

Liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1929, quê quán xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay thuộc xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khi hy sinh, đồng chí là nhân viên Báo Cứu quốc.

Tháng 12-1947, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và sát hại, nơi hy sinh và an táng ban đầu thuộc vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn cũ, nay là thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh (Thái Nguyên).

Vị trí tìm kiếm rộng khoảng 30m2, là sườn đồi dốc trong vườn rừng trồng cây mỡ của một gia đình. Trong gia đình có người cao tuổi từng canh tác ở đây nghi vấn khu vực này có thể đã được chôn cất Liệt sĩ Lê Tước.

Các lực lượng tiến hành tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ Lê Tước.

Công tác tìm kiếm, quy tập do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thực hiện. Xã Thượng Minh đã huy động cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập; đồng thời phối hợp bảo đảm phương tiện, dụng cụ, hậu cần và hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, công tác bảo đảm an toàn được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Lực lượng Công binh tiến hành dò, gỡ vật liệu nổ tại vị trí tìm kiếm nhằm bảo đảm an toàn...