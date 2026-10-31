Tìm kiếm, quy tập được 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 625 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Cán bộ chiến sĩ cẩn trọng trong từng thao tác đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 31/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, chỉ trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 31/10) đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm theo).

Riêng trong ngày 31/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ.

Và tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 879 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 846 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tính đến hết ngày 31/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 879 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật).

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.