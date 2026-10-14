Tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, Cà Mau

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tích cực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phú Quang.

Ngày 14/10, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Cà Mau do Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, thuộc ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), cho biết đến nay đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh lên con số 12 (sau hơn 2 tháng thành lập Đội). Hiện đơn vị đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở các khu vực.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau trực tiếp khảo sát các khu vực đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thăm hỏi sức khỏe, đời sống và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành yêu cầu toàn đội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, kiên trì rà soát từng khu vực, từng vị trí theo kế hoạch; chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tìm kiếm, đào tìm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác trao đổi với các nhân chứng lịch sử, mong muốn tiếp nhận thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy cần bảo quản chu đáo các di vật tìm thấy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót thông tin, dấu tích có giá trị”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tặng quà Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời).

Chuyến thăm đã thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân và đồng đội.