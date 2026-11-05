Tìm kiếm, quy tập 4.196 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Đến ngày 3.11.2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, đạt 59,94% mục tiêu đề ra. Trong đó, 2.809 hài cốt được tìm thấy trong nước, 251 hài cốt tại Lào và 1.136 hài cốt tại Campuchia; 134 trường hợp đã xác định được danh tính. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng tìm kiếm được 891 hài cốt liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu, giám định ADN được đẩy mạnh. Đến ngày 10.10.2026, các địa phương đã lấy mẫu tại 211.300 mộ liệt sĩ; thu thập 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân, trong đó 100.701 mẫu đã được phân tích.

Song song với đó, các lực lượng đã rà phá 20.100,4ha trên tổng diện tích 22.100ha, đạt 90,95% kế hoạch. Riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã hoàn thành rà phá bom mìn trên toàn bộ 4.460ha.

Thời gian tới, chiến dịch tiếp tục tập trung tìm kiếm, quy tập, hoàn thiện hồ sơ mộ liệt sĩ và xác minh thông tin phục vụ xác định danh tính những người đã hy sinh.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn trong và ngoài nước