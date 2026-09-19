Tìm kiếm nữ sinh nghi nhảy cầu, mất tích ở Thái Nguyên

Theo đó, khoảng 11h ngày 19.9, người dân khu vực đi qua cầu Bến Tượng, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) phát hiện một người nghi nhảy xuống sông từ trên cầu.

Theo thông tin ban đầu, người này là nữ, tại khu vực cầu, người dân phát hiện một đôi dép cùng thẻ học sinh mang tên Đ.H.N., học sinh Trường THPT Đồng Hỷ.

Lực lượng tiến hành tìm kiếm gần khu vực chân cầu Bến Tượng

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án tìm kiếm người mất tích tại khu vực sông dưới cầu.

Đến 14h30 cùng ngày, người được cho là mất tích vẫn chưa được tìm thấy, hiện công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Nguyên nhân vụ việc và danh tính người gặp nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.