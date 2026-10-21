Tìm kiếm nữ sinh 15 tuổi nhảy cầu sông Chuối mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 21/10, anh Lê Đăng Cường (sinh năm 2002, trú tại thôn Vạn Thánh, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) trình báo với Công an xã Nông Cống (Thanh Hóa) về việc em họ là L. T. Đ. (sinh năm 2011, trú tại xã Thăng Bình) đến khu vực cầu sông Chuối, thuộc thôn Bái Đa, xã Nông Cống, để lại dép, điện thoại và nhảy xuống.

Khu vực nơi Lê Thị Đ. nhảy cầu

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực.

Qua kiểm tra, hình ảnh camera ghi nhận thời điểm khoảng 3 giờ 08 phút cùng ngày, em L. T. Đ. có hành vi nhảy cầu.

Công tác tìm kiếm nạn nhân

Được biết, Đ. hiện là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nông Cống.

Hiện Công an xã Nông Cống đang phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.