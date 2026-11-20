Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1976/QĐ-BXD về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 336/NQ-CP của Chính phủ về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Việc xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực chất lượng cao cho ngành xây dựng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là xây dựng Đề án thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài thuộc ngành xây dựng, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2027.

Theo kế hoạch, việc thu hút nhân tài sẽ không dàn trải mà tập trung vào những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển hạ tầng, đô thị và giao thông quốc gia. Đáng chú ý là công nghệ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và công nghiệp đường sắt; phát triển đường bộ cao tốc, cầu lớn, hầm, công trình ngầm, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không và quản lý hoạt động bay.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng xác định nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực giao thông thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và mô hình thông tin công trình (BIM).

Quy hoạch, kiến trúc, đô thị xanh, đô thị thông minh, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; vật liệu mới, công trình xanh, giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn.

Các lĩnh vực nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn và quản lý dự án quy mô lớn cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu thu hút nhân tài.

Việc tuyển chọn, sử dụng và đánh giá nhân tài được định hướng gắn trực tiếp với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể và sản phẩm đầu ra.

Thay vì chỉ dựa trên bằng cấp hay danh hiệu, các cơ quan, đơn vị sẽ xác định rõ bài toán cần giải quyết, năng lực chuyên môn, kết quả cần đạt được, thời hạn và nguồn lực thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng nghiên cứu đa dạng hóa hình thức huy động chuyên gia, xây dựng cơ chế phát hiện, tiến cử, tuyển chọn, giao nhiệm vụ và đãi ngộ phù hợp.

Những nhiệm vụ không đáp ứng yêu cầu có thể được điều chỉnh hoặc chấm dứt theo quy định.

Cùng với thu hút chuyên gia giàu kinh nghiệm, kế hoạch chú trọng phát hiện, đào tạo đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học và nhân lực trẻ có năng lực.

Việc đào tạo sẽ gắn với nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị, triển khai các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.