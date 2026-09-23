Tìm kiếm người đi ô tô nghi bị nước cuốn ở Bình Long, TP Đồng Nai

Lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nạn nhân nghi mất tích. Ảnh: CA TPĐN

Theo Công an phường Bình Long, khoảng 17 giờ ngày 22-9, tại đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng. Thông tin ban đầu cho thấy có người nghi bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai, lực lượng quân sự, dân phòng và các đơn vị chức năng triển khai nhân lực, phương tiện chuyên dụng rà soát dọc các mương thoát nước, khu vực ngập sâu và những vị trí có dòng chảy mạnh.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nạn nhân nghi mất tích. Ảnh: CA TPĐN

Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục xuyên đêm. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và địa hình phức tạp nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 23-9, dù thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng chức năng TP Đồng Nai vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm người nghi bị nước cuốn tại phường Bình Long.