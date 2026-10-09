Tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu trong đêm

Cụ thể, anh Phạm Văn L. (sinh năm 1988, trú tại xã Cẩm Thủy) sau khi người này bất ngờ nhảy từ cầu Cẩm Thủy xuống sông Mã vào tối 8/10.

Người dân tập trung trên cầu theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân tối 8/10

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng cứu hộ phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân trên sông.

Đến sáng ngày 9/10, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành, tuy nhiên lực lượng chức năng chưa tìm thấy anh L.

Hiện nguyên nhân, diễn biến cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.