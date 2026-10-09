Tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu trong đêm
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người đàn ông sinh năm 1988 ở Thanh Hóa nhảy cầu trong đêm.
Cụ thể, anh Phạm Văn L. (sinh năm 1988, trú tại xã Cẩm Thủy) sau khi người này bất ngờ nhảy từ cầu Cẩm Thủy xuống sông Mã vào tối 8/10.
Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng cứu hộ phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân trên sông.
Đến sáng ngày 9/10, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành, tuy nhiên lực lượng chức năng chưa tìm thấy anh L.
Hiện nguyên nhân, diễn biến cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tim-kiem-nguoi-dan-ong-nhay-cau-trong-dem-542497.html