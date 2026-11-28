Cháu nhỏ cùng chiếc xe máy bỏ lại trên cầu.

Sau khi được người đi đường động viên, gạn hỏi, bé trai nói bố chở 2 anh em lên đây rồi nhảy xuống sông.Người đàn ông nghi nhảy cầu là anh T.V.Đ. (trú xã Trung Lộc (Nghệ An). Người dân đã báo sự việc đến các cơ quan chức năng. Hiện Phòng Cảnh sát PCCC &CHCN - Công an tỉnh Nghệ An, đang phối hợp với lực lượng chức năng phường Cửa Lò xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp các đội thiện nguyện triển khai tìm kiếm ở khu vực dưới chân cầu Cửa Hội.