Tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích trên sông Âm

Người mất tích được xác định là ông Lương Minh T., sinh năm 1954, trú tại bản Lọng, xã Văn Phú.

Khu vực sông Âm nơi nghi ngờ ông T. mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 22/9, ông T. đi lên khu vực đồi. Trong quá trình di chuyển, ông không may bị ngã xuống sông Âm. Do thời điểm này dòng nước chảy xiết, ông T. được cho là đã bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông Âm và những vị trí được xác định có khả năng nạn nhân bị nước cuốn đến.

Công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai, trong đó lực lượng chức năng tập trung rà soát khu vực lòng sông, hai bên bờ và các điểm có dòng nước xoáy, địa hình phức tạp.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ông Lương Minh T., đồng thời thông báo cho người dân trong khu vực hỗ trợ công tác cứu nạn.