Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân đuối nước mất tích.

Theo thông tin ban đầu, anh Triệu Văn Nghè (SN 1984) và ông Chu Văn Hình (SN 1974), cùng trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, di chuyển bằng thuyền từ bến thuyền về nhà. Khi đi được khoảng 700m, ra giữa lòng hồ, nước tràn vào thuyền khiến thuyền bị chìm. Cả hai người đã bỏ thuyền, bơi vào bờ. Tuy nhiên, trong quá trình bơi, anh Triệu Văn Nghè bị đuối nước và mất tích. Đến 21h10 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang nhận được đề nghị hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân từ Công an xã Minh Ngọc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Khu vực xảy ra sự việc có lòng hồ rộng khoảng 600m, độ sâu khoảng 35m, nước lạnh, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân.

PV