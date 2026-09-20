Tìm kiếm nam sinh lớp 10 bị nước cuốn trôi ở xã Phong Nha
Tối 20/9, Chủ tịch UBND xã Phong Nha Nguyễn Hải Hà cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm một nam sinh lớp 10 không may bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực suối Vực Trô, thôn Khe Gát.
Theo thông tin ban đầu, người bị nạn là em N.G.H. (SN 2011), hiện là học sinh lớp 10A, Trường THPT Nguyễn Trãi. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, em H. cùng 2 người bạn vào khu vực suối Vực Trô, ở thôn Khe Gát để hái củi. Trong lúc lội qua suối, do nước lũ dâng cao, chảy xiết, em H. không may bị dòng nước cuốn trôi.
Đến khoảng 15 giờ 30 phút, lực lượng chức năng nhận được thông tin và triển khai công tác tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy em N.G.H.
Hiện, các lực lượng đã huy động nhân lực, phương tiện phối hợp với người dân địa phương tiếp tục triển khai tìm kiếm nam sinh.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/tim-kiem-nam-sinh-lop-10-bi-nuoc-cuon-troi-o-xa-phong-nha-1482fd6/