Tìm kiếm học sinh mất tích khi tắm biển Nha Trang

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cùng các đơn vị chức năng đang khẩn trương tìm kiếm em B.Q.V. (14 tuổi, trú xã Diên Khánh) bị sóng cuốn trôi khi tắm biển.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Theo Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang), khoảng 11 giờ ngày 14-11, em V. cùng 2 người bạn xuống tắm biển tại khu vực trước khách sạn số 32-34 Trần Phú. Trong lúc tắm, em V. bị sóng lớn cuốn trôi, mất tích. Những ngày qua, khu vực này đã được lực lượng cứu hộ cắm biển cảnh báo "Cấm bơi lội".

Hiện nay, khu vực biển Nha Trang có sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống biển tắm, bơi lội; nghiêm túc chấp hành các biển cảnh báo "Cấm bơi lội", không chủ quan tiếp cận khu vực nguy hiểm. Các khách sạn, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chòi, dù ven biển cần chủ động thông báo, khuyến cáo du khách về tình hình sóng lớn, đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ nhắc nhở du khách chấp hành cảnh báo.