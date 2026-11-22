Tôm sú Cà Mau. Ảnh: Q.M.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với mục tiêu nhằm phát hiện, tôn vinh và khẳng định giá trị đặc sản địa phương. Qua đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh đối với thương hiệu Tôm Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đối tượng tham gia bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi, thương lái và cá nhân đang sở hữu tôm sú trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức cũng khuyến khích mỗi xã, phường đề cử ít nhất một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký dự thi.

Thời gian tiếp nhận cá thể tôm sú dự thi từ ngày 21/11/2026 đến 10 giờ, ngày 25/11/2026 tại số 20A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Thời gian tổ chức cân, đo chính thức diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 25/11/2026 tại Khu trưng bày thương mại ngành tôm (Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).

Tôm sú là mặt hàng chủ lực của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô diện tích nuôi tôm nước lợ, với khoảng 418.000 ha lợ (gồm 384.500 ha quảng canh, quảng canh cải tiến; 22.000 ha thâm canh và 11.500 ha siêu thâm canh). Nhờ giá cả ổn định và chất lượng thịt thơm ngon, chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn, tôm sú từ lâu đã là đối tượng nuôi chủ lực và trở thành đặc sản trứ danh của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Trò chơi bắt tôm trong bể nhanh nhất.

Ngoài tổ chức cuộc thi tìm kiếm “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”, trong khuôn khổ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, từ ngày 21 đến 24/11 Tỉnh đoàn Cà Mau cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí liên quan đến con tôm như: trò chơi bắt tôm trong bể nhanh nhất; câu tôm càng xanh; xếp mô hình con tôm Cà Mau; biểu diễn hóa trang tôm vui; phân loại tôm nhanh.