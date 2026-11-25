Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h18 ngày 25/11, người dân phát hiện một cô gái nhảy từ cầu Thăng Long xuống sông Hồng nên lập tức báo tin cho lực lượng chức năng.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.H.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Công an TP Hà Nội) nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xác nhận vụ việc và cho biết đến hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị gái nạn nhân cho biết em mình tên là N.N.L. (SN 2010).

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân.