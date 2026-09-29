Tìm kiếm các giải pháp công nghệ khắc phục ô nhiễm không khí ​

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ban Tổ chức hội thảo cung cấp

Sáng 29/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Y tế, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí tại Việt Nam: Từ chính sách đến hành động".

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên nhấn mạnh, cải thiện môi trường không khí không chỉ là nhiệm vụ về môi trường và sức khỏe cộng đồng mà còn gắn chặt với quá trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết Net Zero. Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới đã xác định giải quyết ô nhiễm không khí là một nhiệm vụ trọng tâm, tạo định hướng quan trọng cho công tác khắc phục và cải thiện chất lượng không khí.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên mong muốn sự phối hợp, đồng hành của các bộ, ngành và địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học... trong thực thi hành động khắc phục ô nhiễm không khí trong những năm tới sẽ góp phần thiết thực vào nỗ lực chung khu vực và toàn cầu vì một môi trường an toàn, trong lành và phát triển bền vững. Đồng thời đề nghị hội thảo tập trung tìm kiếm các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật và nguồn lực tài chính để kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, kiềm chế sự gia tăng và từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp.

Đề cập đến vấn đề sức khỏe có liên quan đến yếu tố môi trường, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nêu rõ, cần chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, trong đó có các yếu tố nguy cơ từ môi trường. Do vậy, giải pháp để chủ động phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng chính là cải thiện chất lượng không khí.

Theo bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam: Chất lượng không khí đang trở thành một phần trong tầm nhìn rộng hơn của Việt Nam về mô hình phát triển kinh tế mới, trong đó chuyển đổi xanh không chỉ là ưu tiên về môi trường mà còn là động lực cho năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những nội dung liên quan như: Ô nhiễm không khí và sức khỏe tại Việt Nam - Thực trạng, các ưu tiên và định hướng trong thời gian tới; dữ liệu liên tỉnh, liên ngành dựa trên dữ liệu trong quản lý chất lượng môi trường không khí; kinh nghiệm và cách tiếp cận khu vực và toàn cầu trong giải quyết các ô nhiễm không khí và tác động đến sức khỏe...

Hội thảo diễn ra trong thời điểm Việt Nam đang triển khai Kế hoạch hành động khắc phục ô nhiễm môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung chuyển các định hướng, chính sách về kiểm soát ô nhiễm không khí thành những hành động cụ thể, có mục tiêu và khả năng đo lường, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực cho cải thiện chất lượng không khí....