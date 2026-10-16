Tìm kiếm 15 'người truyền lửa' có đóng góp nổi bật cho cộng đồng

Chiều 16-10, Chương trình “Vinh danh người truyền lửa” năm 2026 chính thức được triển khai trên quy mô toàn quốc. Giải thưởng do Báo Đại đoàn kết phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thực hiện, với sự đồng hành và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu.

Giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa" năm nay tiếp tục được triển khai mùa thứ hai gắn với những ưu tiên của đất nước trong giai đoạn mới, khi con người, tri thức và sức sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển.

Phát biểu tại chương trình, ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ: "Chương trình ‘Vinh danh người truyền lửa’ mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc phát hiện, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt từ cơ sở không chỉ nhân lên những hành động cao đẹp mà còn bồi đắp niềm tin, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam".

Ông Trương Thành Trung, Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết phát biểu.

Ông Trương Thành Trung, Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết, chia sẻ: “Tiếp nối thành công năm 2025, việc đưa chương trình năm 2026 triển khai sâu rộng tới 34 tỉnh, thành phố sẽ giúp chúng tôi lắng nghe và mang những câu chuyện đẹp đẽ nhất từ đời sống cơ sở đến với công chúng cả nước. Báo Đại đoàn kết cùng hệ thống Mặt trận các cấp sẽ bảo đảm tính khách quan, công tâm, chuẩn mực trong việc tiếp nhận hồ sơ và bình xét, để mỗi 'người truyền lửa' được vinh danh đều là niềm tự hào của cộng đồng và nguồn cảm hứng lớn lao cho sự phát triển của đất nước”.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO phát biểu.

Nhấn mạnh điều truyền cảm hứng chính là tinh thần không ngừng vươn lên của người Việt Nam, ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO nhấn mạnh: "Thông qua Giải thưởng 'Vinh danh người truyền lửa', chúng tôi mong muốn kết nối những con người có chung tinh thần cống hiến, đồng thời đưa những nỗ lực và đóng góp của họ đến gần hơn với công chúng. Chúng tôi hy vọng ngày càng nhiều người nhận thấy mình là một phần của hành trình phát triển chung và tin rằng chính những ý tưởng, hành động của mỗi cá nhân đều có thể góp phần kiến tạo tương lai Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút công bố Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026, chính thức khởi động mùa giải thứ hai trên quy mô toàn quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cùng phối hợp với chương trình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12-2026, tập trung vào 6 lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng,” “Giáo dục - đào tạo nghề,” “Phát triển cộng đồng,” “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng,” “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng".

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước.

15 “người truyền lửa” nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.