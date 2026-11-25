Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Huy Dũng làm việc với ông Trần Nham - Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI), Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Số thuộc Ủy ban Nghệ thuật Olympic Quốc tế (WOAC), trao đổi về hợp tác ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Tại buổi làm việc, ông Trần Nham cho biết WOAC hiện kết nối với hơn 50 trường đại học, học viện văn hóa, nghệ thuật trên thế giới, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà nghiên cứu tại 5 châu lục. Tổ chức đã triển khai nhiều triển lãm nghệ thuật số, đồng thời xúc tiến thành lập các không gian trưng bày ứng dụng AI tại nhiều quốc gia.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Huy Dũng làm việc với ông Trần Nham, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI), Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Số thuộc Ủy ban Nghệ thuật Olympic Quốc tế (WOAC).

Ông đề xuất nghiên cứu xây dựng khu triển lãm nghệ thuật số tại Việt Nam, lấy người trẻ làm trung tâm. Trong đó, khoảng 10% tác phẩm là sáng tạo của trẻ em tự kỷ, góp phần lan tỏa những giá trị nghệ thuật và nhân văn.

Đối với nghệ thuật biểu diễn, ông Trần Nham đề xuất ứng dụng công nghệ để mở rộng không gian sân khấu, tăng hiệu quả thị giác và trải nghiệm cho khán giả. Đáng chú ý, ý tưởng xây dựng không gian trình diễn kết hợp mặt đất và mặt nước được đưa ra nhằm tạo hình thức biểu diễn mới, đồng thời khai thác bản sắc văn hóa Việt Nam trong các sản phẩm phục vụ du khách quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, Việt Nam mong muốn tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế về nghệ thuật số và đưa các sự kiện quốc tế quy mô về Việt Nam. Năm 2027, Bộ VH,TT&DL sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng cấp ứng dụng công nghệ số tại bảo tàng, nhà hát và các hoạt động nghệ thuật trình diễn.

Đánh giá ý tưởng biểu diễn trên mặt nước có tiềm năng triển khai, ông Dũng gợi mở nghiên cứu xây dựng các điểm trình diễn nhạc nước ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, đề nghị hai bên phối hợp tổ chức triển lãm, trình diễn nghệ thuật số và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh thành không gian giao lưu văn hóa hai nước.