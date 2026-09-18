Tìm hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Toàn cảnh hội thảo xây dựng Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”. Ảnh: BTC.

Hội thảo xây dựng Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030” nhằm từng bước hình thành nền tảng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe theo hướng chuyên nghiệp, có sản phẩm đặc trưng, dịch vụ bảo đảm chất lượng và chuỗi liên kết bền vững, hướng tới đưa loại hình này trở thành sản phẩm chủ đạo, có giá trị gia tăng cao của ngành du lịch Việt Nam.

Tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh: “Việt Nam có hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú với biển, rừng, suối khoáng, bùn khoáng, nguồn dược liệu đa dạng; nền y học cổ truyền lâu đời cùng bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc. Đây là những nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe có chất lượng, khả năng cạnh tranh và mang bản sắc Việt Nam”.

Theo ông Siêu, du lịch chăm sóc sức khỏe không chỉ là một xu hướng mới của thị trường mà đang từng bước trở thành phân khúc có giá trị gia tăng cao, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo động lực phát triển nhiều ngành, lĩnh vực liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung trao đổi về xu hướng phát triển, những vấn đề thực tiễn đặt ra, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam đến năm 2030. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm từ những mô hình thực tiễn về nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, y dược học cổ truyền và phát triển hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cũng được các đại biểu đề cập, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kỹ năng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Việc xây dựng Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030” được kỳ vọng tạo cơ sở để khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, bền vững, mang bản sắc Việt Nam.