Cây sắn bị bệnh khảm lá sinh trưởng kém, lá vàng úa - Ảnh: L.A

Thời điểm này đang là cao điểm mùa thu hoạch sắn nhưng tại xã Lìa, không khí có phần ảm đạm. Trên những triền đồi, các rẫy sắn chủ yếu là giống KM94 sinh trưởng kém, thân cây nhỏ, lá vàng úa. Nhiều cây bị bệnh khảm lá khiến lá xoăn lại, biến dạng, không phát triển bình thường. Những diện tích đã thu hoạch cho củ ít, kích thước nhỏ, trong khi chi phí nhân công ngày càng tăng khiến người trồng không khỏi lo lắng.

Ông Hồ Văn Đa, thôn Tân Thuận cho biết, cây sắn đã gắn bó với người dân địa phương từ nhiều năm nay. Trước đây, khi đất còn tốt, năng suất khá cao, nhiều gia đình có nguồn thu nhập ổn định từ loại cây trồng này. Tuy nhiên, việc canh tác chủ yếu sử dụng phân bón hóa học, thường xuyên dùng thuốc diệt cỏ khiến đất ngày càng bạc màu. Cùng với đó, bệnh khảm lá sắn xuất hiện và lây lan qua nhiều vụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng củ.

Không chỉ đối mặt với dịch bệnh, tình trạng sản xuất quảng canh, ít đầu tư chăm sóc cũng đang khiến hiệu quả kinh tế từ cây sắn giảm sút. Qua ghi nhận tại một số khu vực trồng sắn ở xã Lìa, chai lọ thuốc trừ cỏ bị vứt dọc đường dẫn vào rẫy, nhiều đám cỏ ven đường chết cháy.

Trong khi đó, việc cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng và sử dụng nguồn giống sạch bệnh vẫn chưa được người dân quan tâm đúng mức. Theo ông Đa, có những thời điểm năng suất sắn chỉ còn khoảng 7-10 tấn/ha. Với mức năng suất này, sau khi trừ chi phí đầu tư, công chăm sóc và thu hoạch, người dân không còn thu được bao nhiêu.

Chủ tịch UBND xã Lìa Trần Đình Dũng cho biết, niên vụ 2025-2026, toàn xã trồng gần 1.440ha sắn, đạt khoảng 76% kế hoạch đề ra. Năng suất thu hoạch ước tính khoảng 13 tấn/ha, sản lượng toàn xã đạt khoảng 18.700 tấn. Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài trong những tháng đầu năm cùng với bệnh khảm lá xuất hiện từ nhiều năm nay khiến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cây sắn giảm sút. Trước thực trạng này, một bộ phận người dân đã chuyển đổi sang các loại cây trồng khác như lúa rẫy, tràm…

Bệnh khảm lá làm năng suất sắn giảm, củ nhỏ khiến hiệu quả kinh tế của người trồng sắn bị ảnh hưởng - Ảnh: L.A

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bùi Phước Trang thông tin, bệnh khảm lá sắn là bệnh nguy hiểm do virus gây ra, đã phát sinh, gây hại liên tục tại Quảng Trị từ năm 2020 đến nay. Riêng niên vụ 2026, toàn tỉnh có trên 2.600ha sắn bị nhiễm bệnh. Không chỉ xuất hiện tại các xã vùng Lìa cũ mà còn gây hại tại nhiều địa phương trong tỉnh, như: Hướng Hiệp, Vĩnh Hoàng, Trường Phú, Phong Nha, Hải Lăng, Triệu Cơ… Tỉ lệ bệnh phổ biến từ 10-20%, có nơi lên đến 30-50%. Ảnh hưởng đến năng suất, hàm lượng tinh bột và hiệu quả kinh tế của người trồng.

Theo ông Trang, nguyên nhân khiến bệnh khảm lá khó kiểm soát là tình trạng sử dụng hom giống từ những vùng sắn đã nhiễm bệnh để trồng mới vẫn còn diễn ra. Trong khi đó, việc tiêu hủy cây bệnh, xử lý tàn dư sau thu hoạch và vệ sinh đồng ruộng tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Tập quán sản xuất sắn theo hướng quảng canh, ít đầu tư chăm sóc. Sau thu hoạch, một bộ phận người dân còn có tâm lý tận thu, tiếp tục duy trì những diện tích sắn đã bị nhiễm bệnh để thu hồi sản phẩm nhưng chưa chú trọng thực hiện các biện pháp quản lý nguồn bệnh. Những hạn chế này khiến bệnh tiếp tục lây lan, khó kiểm soát.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh khảm lá, thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã triển khai thử nghiệm, đưa vào sản xuất một số giống sắn có khả năng kháng bệnh như HN1, HLRS15 nhằm từng bước thay thế các giống cũ đã bị thoái hóa, nhiễm bệnh. Trong đó, đáng chú ý, giống sắn HN1 đang cho thấy nhiều triển vọng. Đây là giống được Viện Di truyền nông nghiệp công bố lưu hành từ năm 2021, có khả năng chống chịu bệnh khảm lá, thời gian sinh trưởng khoảng 10 tháng, năng suất củ tươi trung bình trên 30 tấn/ha, hàm lượng tinh bột từ 26-28%.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phan Ngọc Đồng cho biết, trong niên vụ 2025-2026, đơn vị đã triển khai mô hình thâm canh giống sắn HN1 trên diện tích 10ha tại phường Quảng Trị và xã Nam Trạch. Kết quả bước đầu cho thấy giống sắn này có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cao hơn đáng kể so với giống KM94 trồng đối chứng. Điển hình, tại thôn Tân Mỹ, phường Quảng Trị, mô hình trồng giống sắn HN1 trên diện tích 3ha với 27 hộ tham gia đã cho năng suất thu hoạch thực tế khoảng 40 tấn/ha.

Đặc biệt, diện tích trồng HN1 chưa ghi nhận triệu chứng bệnh khảm lá, trong khi giống KM94 đối chứng đã bị nhiễm bệnh, sinh trưởng kém. Với giá thu mua tại thời điểm thu hoạch, lợi nhuận của mô hình đạt khoảng 64-76 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều so với giống KM94.

Tuy nhiên, theo ông Đồng, kết quả này có được nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh, từ khâu lựa chọn giống, làm đất, bón phân đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Vì vậy, khi đưa giống HN1 về các vùng miền núi, nơi người dân còn duy trì tập quán sản xuất quảng canh, cần có sự hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật phù hợp để phát huy hiệu quả.

Các giống sắn mới có khả năng kháng bệnh, cho năng suất cao đang mở ra triển vọng nâng cao hiệu quả sản xuất - Ảnh: L.A

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Phương cho biết, để chủ động kiểm soát bệnh khảm lá sắn trong niên vụ 2027, sở đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn giống; tuyệt đối không sử dụng hom giống từ những diện tích đã nhiễm bệnh để trồng mới.

Đồng thời, hướng dẫn người dân tiêu hủy triệt để cây sắn bị bệnh còn sót lại sau thu hoạch, vệ sinh đồng ruộng, theo dõi và phòng trừ bọ phấn trắng là môi giới truyền bệnh. Đối với những vùng có mức độ nhiễm bệnh nặng, cần ưu tiên sử dụng các giống sắn mới có tiềm năng năng suất và khả năng kháng bệnh như HN1. Những diện tích bị nhiễm bệnh nặng từ 2 vụ liên tiếp trở lên cần được xem xét chuyển đổi sang cây trồng phù hợp trong ít nhất một vụ nhằm hạn chế nguồn bệnh.

Cùng với đó, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục khảo nghiệm các giống sắn mới như HN5, DT4 nhằm lựa chọn những giống có năng suất, chất lượng tốt, khả năng kháng bệnh khảm lá và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương để từng bước đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, thực tế tại các vùng trồng sắn cho thấy, nếu người dân tiếp tục duy trì tập quán canh tác quảng canh, ít đầu tư phân bón, không chú trọng cải tạo đất và quản lý nguồn bệnh thì năng suất, chất lượng sắn khó có thể được cải thiện bền vững.

Do vậy, theo bà Phương, cùng với việc đưa các giống sắn kháng bệnh vào sản xuất, sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường hướng dẫn người dân thay đổi tập quán canh tác, sử dụng giống sạch bệnh, đầu tư thâm canh và cải tạo đất. Gắn việc nhân rộng giống mới với hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp, xây dựng mô hình phù hợp với từng vùng đất và khả năng sản xuất của người dân, đặc biệt là với những hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về điều kiện đầu tư.

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với người trồng để từng bước khôi phục vùng nguyên liệu. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm giúp cây sắn lấy lại vị thế, tiếp tục là cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, nhất là ở các xã miền núi.