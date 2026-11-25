Khơi dậy sức sống phố cổ

Theo sử liệu, Phố cổ Gia Hội được hình thành từ thời các chúa Nguyễn (thế kỷ XVII). Vào kế kỷ XIX, nơi đây là khu thương mại lớn của vùng đất kinh kỳ dưới triều Nguyễn. Lịch sử đã để lại cho phố cổ Gia Hội hệ di sản đa dạng, bao gồm nhà cổ, phủ đệ, đình chùa, hội quán… tạo nên cấu trúc đặc thù, riêng biệt, bên cạnh các di sản phi vật thể bao gồm các lễ hội truyền thống, các ngành nghề thủ công cổ truyền (làm phấn nụ, làm tranh gương, làm diều, lồng đèn...).

Tuy nhiên, những giá trị kiến trúc, cảnh quan ven sông và đời sống văn hóa tại Gia Hội chưa được khai thác tương xứng, các sản phẩm du lịch chưa hình thành thành một không gian trải nghiệm đủ sức hấp dẫn, kết nối đồng bộ.

Trước thực tế đó, TP Huế đang nghiên cứu dự thảo đề án phát triển dịch vụ, du lịch khu vực sông Đông Ba, đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba. Đề án hướng đến khai thác tiềm năng phố cổ, hình thành không gian dịch vụ, du lịch mang bản sắc Huế.

Tuyến đường Bạch Đằng, khu vực phố cổ Gia Hội, được định hướng thí điểm chỉnh trang, phát triển dịch vụ gắn với du lịch sông Đông Ba.

Theo định hướng, khu vực ven sông sẽ được nghiên cứu bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ, không gian ngắm cảnh, ghế nghỉ, hệ thống chiếu sáng… bảo đảm hài hòa cảnh quan và kiến trúc khu phố cổ.

Các sản phẩm du lịch trên bờ tập trung khai thác ẩm thực Huế, trà, cà phê trong không gian di sản, trải nghiệm nấu ăn, may áo dài, khám phá những con kiệt, nghe kể chuyện lịch sử Gia Hội. Những không gian nghệ thuật, hiệu sách cũ, chụp ảnh cổ phục, trình diễn nghề truyền thống và giới thiệu sản phẩm thủ công cũng được đề xuất nhằm đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Trên sông Đông Ba, thành phố định hướng khai thác thuyền điện phục vụ thưởng ngoạn cảnh quan, tìm hiểu lịch sử, kiến trúc phố cổ; kết nối với Công viên Trịnh Công Sơn, khu vực Thanh Hà - Bao Vinh và các làng nghề Thanh Tiên, làng Sình. Hoạt động ca Huế, hò Huế, biểu diễn nhạc cụ dân tộc trên thuyền hoặc không gian nổi cũng được nghiên cứu kết hợp dịch vụ ăn uống, tham quan đường thủy.

Để người dân cùng hưởng lợi

Một điểm đáng chú ý của dự thảo đề án là định hướng phát triển theo mô hình “doanh nghiệp đầu tư - người dân kinh doanh”. Doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư các hạng mục quy mô lớn như bến thuyền, phương tiện vận chuyển, hạ tầng dịch vụ; trong khi các dịch vụ quy mô nhỏ ưu tiên dành cho hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã tại địa phương.

Những ngôi nhà cổ trên đường Bạch Đằng, nơi TP Huế dự kiến phát triển các sản phẩm du lịch gắn với kiến trúc, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Người dân được định hướng hỗ trợ thủ tục kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn, chỉnh trang mặt tiền, biển hiệu, mái che và đào tạo kỹ năng phục vụ du lịch. Qua đó, cộng đồng dân cư không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ mà còn trở thành chủ thể trong quá trình phát triển du lịch phố cổ.

Tại buổi nghe báo cáo dự thảo đề án mới đây, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các dự án hạ tầng liên quan phối hợp chặt chẽ về tiến độ, ưu tiên hoàn thành đoạn tuyến thí điểm và các hạng mục dưới sông trước khi đưa vào khai thác. Thành phố cần xác định các mốc hoàn thành cụ thể để doanh nghiệp, người dân chủ động chuẩn bị, tránh tình trạng vừa thi công vừa tổ chức kinh doanh.

Đối với dịch vụ đường thủy, lãnh đạo thành phố lưu ý lựa chọn loại hình phù hợp, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và ăn uống trên thuyền di động. Các không gian biểu diễn cần có tính cơ động, lắp ghép, dễ tháo dỡ, bảo đảm thông thoáng và thích ứng với điều kiện mưa lũ. Hoạt động thương mại, nghệ thuật cũng phải phù hợp, bảo đảm âm lượng, không ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

Khi di sản được khai thác hài hòa và người dân thực sự được hưởng lợi, phố cổ Gia Hội có thêm cơ hội hồi sinh sức sống, trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Huế

Phường Phú Xuân được giao trách nhiệm quản lý toàn diện hoạt động trên địa bàn, tổ chức lấy ý kiến người dân, tạo đồng thuận về giờ giấc, giao thông, bãi đỗ xe và phương án kinh doanh. Việc phát triển du lịch phải quan tâm lợi ích của cả những hộ dân trong kiệt, phía sau các hộ mặt tiền, tạo điều kiện để cộng đồng cùng tham gia, hưởng lợi.

Thành phố cũng nghiên cứu bố trí nguồn thu từ hoạt động tại khu phố cổ Gia Hội để tái đầu tư cho chính khu vực này, phục vụ chỉnh trang đô thị, bảo tồn di sản và hỗ trợ người dân.

Trước mắt, TP Huế định hướng lựa chọn một số hoạt động phù hợp triển khai thí điểm trước Tết, phục vụ dịp Tết 2027. Quá trình thực hiện sẽ được đánh giá, điều chỉnh để hoàn thiện phương án khai thác, tiến tới vận hành đồng bộ khi hạ tầng và các điều kiện cần thiết được bảo đảm.

Đánh thức tiềm năng Gia Hội không chỉ là phát triển thêm dịch vụ ven sông mà còn là cách kết nối, phát huy những giá trị văn hóa, kiến trúc và nếp sống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khi di sản được khai thác hài hòa và người dân thực sự được hưởng lợi, phố cổ Gia Hội có thêm cơ hội hồi sinh sức sống, trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Huế.