Tìm hiểu vòng đeo tay Galaxy Fit 4: Nâng cấp theo dõi sức khỏe và giao diện tiện ích mới

Vòng đeo tay thông minh Galaxy Fit 4 đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi dữ liệu phân tích từ mã nguồn ứng dụng kết nối của Samsung để lộ nhiều nâng cấp đáng chú ý. Thiết bị theo dõi thể chất thế hệ mới này hướng đến việc hoàn thiện trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thường nhật, kết hợp những thay đổi thực tế trong cách tương tác phần mềm và mở rộng khả năng quản lý sinh hiệu của người dùng.

Hệ sinh thái cảm biến và giải pháp theo dõi sức khỏe chuyên sâu

Dữ liệu trích xuất từ phần mềm điều khiển cho thấy Galaxy Fit 4 duy trì bộ tính năng đo lường cơ bản như đếm bước chân, tính lượng calo tiêu thụ và ghi nhận mức độ vận động trong ngày. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở cơ chế đo nhịp tim liên tục, tích hợp thuật toán cảnh báo chủ động khi phát hiện nhịp tim vượt ngưỡng quá cao hoặc hạ xuống quá thấp so với mức bình thường.

Bên cạnh đó, mẫu smartband này tích hợp cảm biến đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) cùng công cụ đánh giá mức độ căng thẳng (stress). Tính năng phát hiện tiếng ngáy cũng xuất hiện nhằm hỗ trợ người dùng nhận diện các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến đường hô hấp trong lúc ngủ.

Tính năng Galaxy Fit 4 được tiết lộ

Về phân tích giấc ngủ, hệ thống của Galaxy Fit 4 chấm điểm giấc ngủ dựa trên các chỉ số thu thập theo thời gian thực. Sau khi tích lũy liên tục dữ liệu trong bảy ngày, thiết bị sẽ kích hoạt chương trình huấn luyện giấc ngủ cá nhân hóa để đưa ra khuyến nghị cải thiện nhịp sinh học.

Khi đồng bộ cùng ứng dụng Samsung Health trên điện thoại, người dùng có thể kích hoạt bài tập điều hòa nhịp thở, sử dụng tính năng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, cũng như lập nhật ký kiểm soát lượng nước uống và thức ăn nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Cải tiến giao diện vận hành và khả năng kết nối

Mã nguồn ghi nhận Galaxy Fit 4 được tinh chỉnh giao diện người dùng nhằm tăng tốc độ truy cập dữ liệu. Thiết bị cho phép thiết lập và hiển thị tối đa 12 thẻ tiện ích (tiles) trực tiếp trên màn hình, giúp thao tác vuốt chuyển đổi giữa các tiện ích đo lường diễn ra liền mạch hơn.

Galaxy Fit 4 sẽ sớm ra mắt

Khu vực cài đặt thông báo trong ứng dụng kết nối cũng được làm mới, đi kèm biểu ngữ thông báo cập nhật phần mềm trực quan. Tính năng Tìm điện thoại (Find My Phone) hỗ trợ kích hoạt chuông báo trên thiết bị di động liên kết để định vị nhanh chóng khi cần.

Về phong cách thẩm mỹ, danh mục sản phẩm dự kiến có ba tùy chọn màu sắc: Đen, Bạc và Xanh lá nhạt.

Cân nhắc phần cứng: Khả năng định vị độc lập và thời điểm công bố

Dù mang đến nhiều cập nhật về phần mềm theo dõi sức khỏe, Galaxy Fit 4 nhiều khả năng vẫn không được tích hợp chip định vị GPS độc lập bên trong thân máy. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng cần mang theo điện thoại thông minh kết nối liên tục để vẽ bản đồ lộ trình khi chạy bộ hoặc đạp xe ngoài trời.

Hiện tại, hãng công nghệ Hàn Quốc vẫn chưa chính thức công bố thời điểm ra mắt, mức giá cụ thể hay toàn bộ thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy Fit 4.