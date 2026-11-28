Không gian trưng bày hình tượng nghê trong các di tích. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bên cạnh hệ thống tứ linh (long, lân, quy, phượng), nghê được xem như một linh vật thuần Việt vì những biểu hiện độc đáo, mang bản sắc tâm hồn người Việt như: Nghê múa, nghê cười, nghê khóc, nghê gãi tai…

Ngày 28/11, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức tọa đàm “Giải mã Nghê trong dòng chảy văn hóa Việt” để cùng khám phá một linh vật mang nhiều ý nghĩa đặc sắc của trong dòng chảy văn hóa-lịch sử Việt Nam

Chương trình có sự tham gia của hai chuyên gia Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Họa sỹ-Tiến sỹ Trần Hậu Yên Thế, tác giả cuốn “Nghê Việt tinh tuyển” và nhiều công trình nghiên cứu về nghê; cùng dịch giả-Tiến sỹ Phạm Minh Quân.

Họa sỹ-Tiến sỹ Trần Hậu Yên Thế (phải), tác giả cuốn “Nghê Việt tinh tuyển” và nhiều công trình nghiên cứu về nghê; cùng dịch giả-Tiến sỹ Phạm Minh Quân. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo Tiến sỹ Trần Hậu Yên Thế, trong thế giới linh vật dân gian Việt Nam, rồng gắn với sự uy nghi, phượng biểu trưng cho vẻ cao sang, rùa mang ý nghĩa trường thọ, còn nghê lại hiện diện với nhiều dáng vẻ phong phú. Có khi nghê trang nghiêm như một linh vật hộ vệ nơi cổng đình, mái chùa, không gian thờ tự, kiến trúc cung đình; có lúc nghê lại trông hóm hỉnh, phóng khoáng trong nhiều hiện vật mỹ thuật truyền thống.

“Văn hóa của Việt Nam không bắt con nghê diễn những vai trấn yểm, dọa nạt. Nó có hai chức năng cơ bản: Lời chào đón với sắc thái hoan hỉ hoặc tạo ra sự thương cảm ở các đền miếu. Tới thời Nguyễn, nghê có thêm một ý nghĩa nữa là con vật soi xét, phân biệt ngay-gian, tà-chính. Bởi thế, dân gian có câu ‘nghê chầu, phượng múa’ hoặc ‘cười như nghê’,” Tiến sỹ Trần Hậu Yên Thế nói.

Tiến sỹ Trần Hậu Yên Thế chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tiến sỹ Phạm Minh Quân nhận định nghê là biểu tượng tiêu biểu cho trí tưởng tượng phong phú và đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam trong việc sáng tạo những kiệt tác làm nên hồn cốt của nghệ thuật tạo hình dân gian. Hiện nay, giới trẻ đã có những sáng tạo thú vị với hình tượng nghê, chẳng hạn sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật đã tạo ra 'mascot' mang hình tượng nghê.

Trong nghiên cứu về nghê, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Hồng Hải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng nhận định đặc tính văn hóa dân gian của người Việt được biểu hiện qua vẻ mặt của những con nghê khiến cho chúng trở thành những “con vật” gần gũi, thân thương hơn là một linh vật đáng sợ hay chỉ để thờ.

Đặc tính này giúp cho nghê đi thẳng vào lòng người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Hiểu về biểu tượng nghê chính là hiểu về văn hóa truyền thống Việt Nam./.

Chương trình còn có tiết mục Múa Nghê do các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Trung ương biểu diễn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)