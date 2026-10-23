Tìm hiểu về Bắc Kinh, Quảng Tây qua những trải nghiệm văn hóa sinh động

Ngày 23/10 tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp với Cục Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu văn hóa và du lịch Hà Nội với Bắc Kinh và Quảng Tây. Sự kiện là sự hưởng ứng tích cực với “Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Trung Quốc.” (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Hoạt động này nhằm triển khai sâu rộng nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thiết thực song phương trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, giới thiệu đầy đủ sức hấp dẫn độc đáo của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa và diện mạo phát triển mới của ngành du lịch. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Chương trình gồm nhiều hoạt động như thưởng trà, tô màu “Thỏ gia,” trải nghiệm in rập “Phúc vận,” làm hoa nhung Kinh kịch, làm dấu trang thổ cẩm Choang, làm phụ kiện tóc bằng thổ cẩm Choang, vẽ tay trên ô giấy dầu, trải nghiệm đan tre, cắt giấy là các Di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Các bạn trẻ trải nghiệm tô màu trên ô giấy. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Hoạt động không chỉ là dịp để người dân Việt Nam tham quan sản vật, cảnh sắc đặc trưng của hai địa phương thuộc Trung Quốc mà còn tạo cơ hội hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

(Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh check-in tại sự kiện. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Hoạt động thưởng trà. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Các bạn trẻ được tham quan triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng với ý tưởng, kết hợp giới thiệu quảng bá 3 điểm đến: Bắc Kinh, Quảng Tây và Hà Nội - tất cả sở hữu chiều sâu văn hóa, lịch sử lâu đời và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, nhưng mỗi điểm đến lại mang một sức hấp dẫn riêng. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho hay thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động như triển lãm, giao lưu văn hóa, trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể và biểu diễn nghệ thuật, qua đó giúp bạn bè Việt Nam cảm nhận một đất nước Trung Quốc chân thực, gần gũi và đáng để khám phá ngay tại Hà Nội. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Các đại biểu dự sự kiện. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)