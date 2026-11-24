Ngày 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mở cửa miễn phí, đón đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Trong dòng người đến tham quan có nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng, các nhóm học sinh và thanh niên.

Lịch sử trong những cuộc trò chuyện

Khu vực giới thiệu máy bay, xe tăng, pháo thu hút nhiều người dừng lại quan sát, đọc thông tin về hiện vật. Bên trong bảo tàng, khách tìm hiểu các chiến dịch, sự kiện và nhân vật lịch sử qua sơ đồ, hình ảnh, tài liệu. Tại một số gian trưng bày, lượng người tập trung đông khiến khách phải di chuyển chậm.

Nội dung tham quan tập trung vào lịch sử đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, các chiến dịch và những nhân vật gắn với từng giai đoạn lịch sử. Hệ thống hiện vật được giới thiệu cùng sơ đồ, ảnh, tài liệu và phim tư liệu, giúp công chúng có thêm thông tin về bối cảnh, diễn biến của các sự kiện.

Nhiều gia đình dành thời gian cùng con tìm hiểu tại các gian trưng bày. Các em nhỏ quan sát hiện vật, theo dõi mô hình; những học sinh lớn hơn đọc bảng giới thiệu, dùng điện thoại ghi lại tư liệu. Hoạt động tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam tạo thêm điều kiện để học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử ngoài nhà trường.

Trẻ nhỏ tìm hiểu hiện vật cùng người lớn tại các gian trưng bày.

Trong số những người trẻ đến bảo tàng, Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Trung Văn, lựa chọn chia sẻ điều mình quan tâm với những vị khách nước ngoài. Cuộc trò chuyện của em hướng đến việc giúp bạn bè quốc tế tiếp cận một tác phẩm điện ảnh Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên, Đức cho rằng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để tìm hiểu lịch sử của ông cha, học hỏi thêm và gìn giữ bản sắc dân tộc. Theo em, sự tìm hiểu ấy cần được tiếp nối bằng việc giới thiệu, truyền đạt tới những người khác, đặc biệt là các bạn trẻ và người nước ngoài.

Đức kể, khi bộ phim "Mưa đỏ" ra mắt năm ngoái, em đã dành khoảng một tháng dịch nội dung phim từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Em đang tìm cơ hội kết nối với người nước ngoài, với mong muốn giúp họ xem và hiểu những bộ phim Việt Nam chưa có bản tiếng Anh.

“Chúng ta nên tìm hiểu cũng như truyền đạt cho những người khác, đặc biệt là người nước ngoài và các bạn trẻ”, Đức bày tỏ. Với em, việc sử dụng ngoại ngữ để giới thiệu một bộ phim là cách cụ thể để chia sẻ sự quan tâm đến văn hóa Việt Nam.

Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Trung Văn, trao đổi với khách nước ngoài tại bảo tàng.

Mở thêm cơ hội tiếp cận di sản

Câu chuyện của Đức bổ sung một góc nhìn về vai trò của người trẻ trong đời sống văn hóa. Bên cạnh tiếp nhận kiến thức, các em có thể chủ động tìm cách giới thiệu những điều mình biết. Một chuyến đến bảo tàng vì thế còn có thể tạo ra cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa những người cùng quan tâm đến lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Việc miễn phí tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam tạo điều kiện để nhiều người dân tiếp cận các không gian này. Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2026, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thuộc các địa điểm thực hiện miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm.

Không chỉ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều bảo tàng, di tích và điểm tham quan trên địa bàn Hà Nội cũng mở cửa miễn phí trong dịp này, như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội, đền Ngọc Sơn, khu di tích Cổ Loa.

Không gian trưng bày kết hợp hiện vật và ảnh tư liệu, giúp công chúng tiếp cận các nội dung lịch sử.

Chính sách miễn phí giúp người dân có thêm điều kiện lựa chọn một hoạt động văn hóa cho bản thân và gia đình. Tại bảo tàng, cơ hội ấy được cụ thể hóa bằng việc trực tiếp xem hiện vật, đọc tư liệu và tìm hiểu những câu chuyện gắn với lịch sử đất nước.

Những hình ảnh người lớn cùng con đọc bảng giới thiệu, học sinh ghi lại tư liệu hay trò chuyện với khách quốc tế cho thấy nhiều cách tham gia vào đời sống văn hóa. Bảo tàng cung cấp hiện vật và tri thức; chính sự chủ động tìm hiểu, trao đổi của người xem giúp những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong cuộc sống thường ngày.