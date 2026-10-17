Tìm hiểu văn hóa, lịch sử Đồng Nai qua triển lãm

Đoàn viên, thanh niên xã Hưng Thịnh tham quan triển lãm. Ảnh: C.T.V

Từ ngày 15-10 đến 15-12, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Hưng) diễn ra Triển lãm hình ảnh, tư liệu thân thế, sự nghiệp và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Triển lãm nhằm tái hiện lại trọn vẹn hành trình mở cõi của Nguyễn Hữu Cảnh; các nghi thức truyền thống và phần hội sôi động trong Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đặc biệt, người dân và du khách có thể tìm hiểu hình ảnh về tư liệu Mộc bản triều Nguyễn quý giá, hình ảnh đạo sắc phong đang được bảo quản, lưu giữ tại di tích.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai phối hợp với xã Phú Lý, xã Hưng Thịnh trưng bày Triển lãm 180 ảnh tư liệu về Trung ương Cục miền Nam, lồng ghép trưng bày hình ảnh tuyên truyền thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và cải cách hành chính Đồng Nai năm 2026. Việc kết hợp nội dung lịch sử với những thành tựu phát triển hiện nay giúp người xem có thêm góc nhìn về truyền thống đấu tranh cách mạng, cũng như những đổi thay của địa phương trong giai đoạn mới.

Tại phường Hàng Gòn, hướng tới Lễ Kỳ yên miếu Ông Đá tại Di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Mộ cự thạch Hàng Gòn năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22-10, địa phương tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề Hàng Gòn - Từ di sản đến nhịp sống hôm nay. Triển lãm trưng bày gần 300 ảnh tư liệu, gồm 2 phần: Không gian dấu ấn Mộ cự thạch Hàng Gòn và Không gian Hàng Gòn - Nhịp sống hôm nay. Qua đó giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ của di tích, quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách gần xa.