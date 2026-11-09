Tìm hiểu tính năng mua vé tàu mới trên VNeID

Hành khách có thể mua vé tàu trên VNeID từ ngày 09/11/2026

Nhằm tiếp tục hiện đại hóa dịch vụ và đa dạng hóa các kênh phục vụ hành khách, Ngành Đường sắt chính thức triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên ứng dụng định danh điện tử VNeID kể từ ngày 09/11/2026.

Việc tích hợp này cho phép người dân dễ dàng đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng riêng biệt. Sự kiện này nằm trong chiến lược số hóa toàn diện của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trong những năm gần đây, tiếp nối chuỗi nâng cấp và cải tiến hệ thống bán vé điện tử nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách.

Để mua vé, quý khách cần Tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh mức 2 và đăng nhập thành công trên điện thoại. Thông qua tính năng tự động xác thực thông tin cá nhân từ tài khoản VNeID mức 2, quy trình đặt vé trên ứng dụng được đơn giản hóa, nhanh chóng và có tính bảo mật cao. Dịch vụ áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc.

Đặc biệt, hành khách có thể mua vé hộ cho người thân bằng cách nhập thông tin cá nhân của người đi. Hệ thống hỗ trợ tính năng "Gửi vé qua VNeID", cho phép chuyển thẳng vé điện tử vào ứng dụng VNeID của người nhận (tùy chọn ẩn hoặc hiện giá vé). Người đi tàu chỉ cần truy cập VNeID, xác nhận Nhận vé là có thể sử dụng đi tàu.

Ngành Đường sắt tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi xã hội khi hành khách đặt vé qua VneID như giảm giá cho người cao tuổi, trẻ em, sinh viên... Mỗi giao dịch đặt tối đa 10 vé. Vé được chọn cần phải hoàn tất thanh toán trong thời gian 10 phút. Khách hàng có thể thanh toán qua ứng dụng ngân hàng (quét mã QR), thẻ ATM nội địa hoặc thẻ quốc tế…

Quy trình mua vé tàu trực tuyến

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, tìm từ khóa "giao" tại ô tìm kiếm và chọn Dịch vụ giao thông.

Công dân có thể dễ dàng mua vé tàu trên ứng dụng VNeID.

Bước 2: Đồng ý chia sẻ thông tin và nhập Passcode VNeID để truy cập Nền tảng Giao thông tập trung.

Bước 3: Chọn mục Tàu hỏa tại trang chủ dịch vụ.

Bước 4: Lựa chọn ga đi, ga đến, ngày đi (hoặc bật khứ hồi và chọn ngày về), số lượng hành khách.

Bước 5: Tra cứu giờ chạy, số chỗ còn trống, so sánh giá vé giữa các chuyến và bấm chọn chuyến phù hợp.

Bước 6: Chọn toa, vị trí chỗ ngồi mong muốn trên sơ đồ và chọn Tiếp tục.

Bước 7: Nhập chính xác thông tin hành khách đi tàu và thông tin người liên hệ.

Bước 8: Kiểm tra toàn bộ thông tin đơn hàng, tích chọn đồng ý điều khoản dịch vụ và hoàn tất thanh toán.

Bước 9: Sau khi thanh toán thành công, vé điện tử sẽ lưu trữ tại mục Vé của tôi để xuất trình khi lên tàu.