Tìm hiểu những điểm mới của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, Kiểm sát viên tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trọng tâm của Luật số 128/2025/QH15, trong đó, đáng chú ý là các quy định về thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; quyền, nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn và trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình thi hành.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Các ý kiến cũng tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; yêu cầu Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ căn cứ, trình tự, thủ tục, thời hạn áp dụng và thi hành các biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Báo cáo viên triển khai những nội dung trọng tâm của chuyên đề.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề, VKSND khu vực 2, tỉnh Lạng Sơn góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.