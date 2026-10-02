Tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt ở bờ biển Quảng Trị

Ngày 2/10, các sở ngành liên quan ở tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với chính quyền xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn.

Video cá chết chưa rõ nguyên nhân dạt vào bờ biển ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị (video CTV)

Theo người dân địa phương, tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ biển kéo dài khoảng 1km ở thôn Tân Lý, xã Đông Trạch. Cá chết chủ yếu là cá mòi, có kích thước nhỏ, bị sóng đánh trôi dạt lên trên bãi cát ven chân sóng. Một số cá đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi.

Hình ảnh cá chết trôi dạt vào bờ ở bãi biển xã Đông Trạch tỉnh Quảng Trị

Hiện, chính quyền địa phương chưa xác định được nguyên nhân cá chết và đang hướng dẫn, động viên người dân thu gom cá để chôn lấp tránh ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.