Với hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh về gần 60 công trình kiến trúc tiêu biểu trên cả ba miền đất nước, triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội khám phá lịch sử kiến trúc và quá trình hình thành diện mạo đô thị Việt Nam qua những tư liệu gốc quý giá.

Điểm hấp dẫn của triển lãm không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc quen thuộc đã trở thành một phần cảnh quan đô thị ngày nay, mà còn ở những câu chuyện lịch sử được hé mở qua từng bản vẽ, hồ sơ thiết kế, tài liệu thi công và hình ảnh lưu trữ.

Với cách tiếp cận từ tư liệu gốc, triển lãm giúp người xem hình dung rõ hơn quá trình hình thành, biến đổi của các công trình, đồng thời nhận diện những phong cách kiến trúc Pháp trong sự giao thoa, tiếp biến với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức với hai nội dung chính. Phần thứ nhất giới thiệu các công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương trên cả nước, qua đó cho thấy dấu ấn kiến trúc Pháp trong không gian đô thị Việt Nam.

Phần thứ hai tập trung vào các tài liệu về quy hoạch đô thị giai đoạn 1858-1945. Thông qua những bản đồ, bản vẽ và hồ sơ quy hoạch, người xem có thể hình dung các định hướng tổ chức không gian đô thị qua từng thời kỳ, sự thay đổi về cấu trúc đô thị cũng như mối quan hệ giữa quy hoạch, kiến trúc với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa tài liệu lưu trữ, thiết kế trưng bày, trình chiếu và các giải pháp công nghệ hiện đại, những tư liệu trong triển lãm phản ánh sinh động lịch sử hình thành và phát triển của các đô thị Việt Nam, góp phần lý giải diện mạo của nhiều thành phố hiện nay, đồng thời, gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa đối với công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị hiện đại.

Đến với triển lãm, người xem hiểu rõ hơn vai trò của tài liệu lưu trữ trong việc nhận diện, nghiên cứu, bảo tồn và trao truyền các giá trị di sản cho thế hệ mai sau. Triển lãm mở cửa các ngày trong tuần, từ ngày 23-11-2026 cho đến khi có sự kiện mới.