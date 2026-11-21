Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch - một trong những điểm thu hút du khách tham gia tour về nguồn.

Trải qua gần 330 năm hình thành và phát triển, mỗi di tích, danh thắng ở Đồng Nai đều là những câu chuyện lịch sử, văn hóa của vùng đất mở cõi phương Nam. Đây là một trong những nguồn tài nguyên mang giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng bản sắc địa phương và phát triển du lịch bền vững.

Ðiểm đến cho nhiều thế hệ

Đồng Nai được mệnh danh là vùng đất mở cõi phương Nam, bởi đây chính là nơi mà Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã chọn làm điểm dừng chân trong hành trình kinh lược phương Nam. Ngoài những câu chuyện lịch sử, Đồng Nai còn có những công trình văn hóa, lịch sử lâu đời như: Văn miếu Trấn Biên được mệnh danh là “Văn miếu Quốc Tử Giám của miền Nam”. Ngoài ra, Đồng Nai còn có các điểm đến như: Thành cổ Biên Hòa, chùa Ông, các đền, đình cổ… là những điểm đến trong các tour tham quan do các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài thành phố tổ chức, hoặc những chuyến dã ngoại của học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố.

Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh nằm bên dòng sông Đồng Nai. Năm 1698, khi Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược vùng đất phương Nam đã chọn vùng đất này để lập dinh Trấn Biên, đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai ngày nay. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình xác lập chủ quyền và tổ chức quản lý hành chính của Nhà nước phong kiến Việt Nam đối với vùng đất Nam Bộ. Đến với đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ngày nay, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc nghệ thuật mà còn hiểu hơn những câu chuyện về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, được ngắm bộ áo mão mà ông đã từng mặc từ cách đây hơn 300 năm, cùng với những câu chuyện về một thời mở cõi cho vùng đất phương Nam ngày nay.

Địa đạo Nhơn Trạch với những câu chuyện lịch sử hào hùng thu hút du khách.

Ngược về phía Bắc của thành phố, Căn cứ Tà Thiết tọa lạc tại ấp Cần Dực, xã Lộc Thành cũng là một trong những di tích có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa. Tà Thiết được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt năm 2015. Đây là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống trong quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc. Đặc biệt là những câu chuyện về quá trình lãnh đạo, chỉ huy cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Trung ương Cục miền Nam, Quân ủy và Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn quyết định của cách mạng miền Nam (1973-1975).

Đến Tà Thiết, du khách được trải qua không gian di tích hiện lưu giữ nhiều công trình gắn với hoạt động của Bộ Chỉ huy Miền như: Nhà ở và làm việc của Thượng tướng Trần Văn Trà - Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là nơi duy nhất không nằm trong rừng sâu mà nằm xen lẫn những căn nhà của đồng bào dân tộc Khmer; nhà ở và làm việc của các đồng chí: Phạm Hùng, Nguyễn Thị Định, Lê Đức Anh. Du khách được trải nghiệm không gian hội trường Bộ Chỉ huy Miền, hầm giao ban, bếp Hoàng Cầm, hầm chữ A trong thời chiến vẫn còn được lưu giữ tại Căn cứ Tà Thiết.

Khai thác du lịch về nguồn

Ngày nay, tại các di tích, danh thắng như: Văn miếu Trấn Biên, Đền thời Nguyễn Hữu Cảnh… thường xuyên thu hút giới trẻ đến tham quan vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ, Tết. Chị Trần Thị Kim Hương (ở phường Trấn Biên) chia sẻ: Mỗi năm, chị Hương và nhóm bạn thường đến một số điểm như: Văn miếu Trấn Biên, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh và chùa Ông để thực hiện những bộ ảnh đẹp quảng bá trên kênh Facebook cá nhân.

Chị Hương cho biết: Bản thân tôi làm trong lĩnh vực truyền thông nên việc thường xuyên đăng những điểm đến ở các địa phương là một trong những công việc giúp kênh của tôi tăng tương tác, thu hút sự theo dõi của cộng đồng mạng. Ngoài giúp ích cho công việc, mỗi lần đến các di tích lịch sử, văn hóa cũng là dịp để bản thân chị và các bạn trong nhóm tự nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà ông cha đã để lại cho thế hệ hôm nay.

Hiện nay, trong các tour du lịch dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên hay những cơ quan, đơn vị, các điểm đến như: Văn miếu Trấn Biên, Chiến khu Đ, Căn cứ Tà Thiết, Tượng đài chiến thắng La Ngà… được các doanh nghiệp lữ hành chọn làm điểm liên kết tour tham quan kết hợp về nguồn được các trường học, đơn vị, tổ chức quan tâm.

Đồng Nai đang tập trung khai thác những giá trị hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa, nghề truyền thống, đặc biệt là gốm Biên Hòa, kết hợp các lễ hội, văn hóa đồng bào dân tộc để hình thành các sản phẩm có chiều sâu, tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Là một trong những doanh nghiệp khai thác các tour về nguồn dành cho học sinh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Công ty TNHH du lịch Chuyến Đi Vàng (Golden Trip Tourist) đã xây dựng các tour tham quan phục vụ nhu cầu khách hàng. Ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Golden Trip Tourist cho biết: Doanh nghiệp của tôi đang có các tour tham quan trong ngày hoặc 2 ngày tùy theo yêu cầu của du khách. Ở từng điểm đến, du khách sẽ được hướng dẫn viên giới thiệu về những giá trị văn hóa, lịch sử hình thành gắn với những câu chuyện sinh động, tạo ấn tượng sâu sắc đến du khách.

Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Đồng Nai là vùng đất còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử thấm đẫm những giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng của ông cha từ thời mở cõi. Do đó, mỗi tour khám phá di tích do Golden Trip thực hiện luôn mong muốn mang đến cho du khách những góc nhìn, câu chuyện thực tế về lịch sử. Đồng thời qua những câu chuyện đó sẽ giúp du khách, đặc biệt là học sinh có thêm cơ hội bồi đắp lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.