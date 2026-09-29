Tìm hiểu Điện Kính Thiên qua không gian trưng bày chuyên đề về tính xác thực

Không gian trưng bày về tính xác thực trong nghiên cứu, phục dựng Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long.

Các tư liệu nghiên cứu góp phần làm rõ những cơ sở khoa học cho việc nhận diện và phục dựng Điện Kính Thiên.

Hình ảnh, tư liệu về Điện Kính Thiên được giới thiệu tới công chúng tại không gian trưng bày.

Không gian giới thiệu các dấu tích khảo cổ liên quan đến khu vực Chính điện Kính Thiên.

Những tư liệu về kiến trúc Điện Kính Thiên giúp công chúng hình dung diện mạo công trình trong lịch sử.

Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên được giới thiệu tại trưng bày.

Không gian Chính điện Kính Thiên được tái hiện qua các tư liệu và hình ảnh trực quan.

Khách quốc tế tham quan tìm hiểu những thông tin về lịch sử, kiến trúc và quá trình nghiên cứu Điện Kính Thiên.

Từ những dấu tích, kết quả nghiên cứu sau nhiều năm, ngày 29/9, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.