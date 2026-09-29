Tìm hiểu Điện Kính Thiên qua không gian trưng bày chuyên đề về tính xác thực
Ngày 29/9, tại Hoàng thành Thăng Long, câu chuyện về Điện Kính Thiên được mở ra qua không gian trưng bày chuyên đề về tính xác thực trong phục dựng di sản. Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực, trưng bày giới thiệu những tư liệu, dấu tích và kết quả nghiên cứu, giúp công chúng hình dung diện mạo Điện Kính Thiên trong dòng chảy lịch sử.
Từ những dấu tích, kết quả nghiên cứu sau nhiều năm, ngày 29/9, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tim-hieu-dien-kinh-thien-qua-khong-gian-trung-bay-chuyen-de-ve-tinh-xac-thuc.html