Tìm hiểu công nghệ và giải pháp kỹ thuật xây dựng ở Nhật Bản

Chương trình tập trung giới thiệu các công nghệ và giải pháp kỹ thuật trong xây dựng với 4 chuyên đề, gồm ứng dụng robot và công nghệ in 3D, thi công công trình phức tạp, phát triển hạ tầng xanh và lắp đặt nhịp cầu thép quy mô lớn.

GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, thông qua tọa đàm, nhà trường mong muốn người tham dự nâng cao hiểu biết về những công nghệ xây dựng mới nhất, tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia quốc tế, qua đó chuẩn bị kiến thức và năng lực cho công việc trong tương lai.

Giới thiệu chủ đề tọa đàm, ông Kawasaki Shogo, Tổng giám đốc Công ty TNHH Shimizu Việt Nam cho biết, chương trình được xây dựng với bốn bài trình bày về công nghệ và những thách thức kỹ thuật trong xây dựng.

Đại diện doanh nghiệp kỳ vọng các nội dung chia sẻ sẽ khơi gợi sự quan tâm, truyền cảm hứng để sinh viên khám phá những hướng phát triển mới trong học tập và nghề nghiệp.

Toàn cảnh tọa đàm

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm từ dự án lắp đặt nguyên khối cầu thép vào ban đêm tại cầu Ohi - công trình nhận Giải thưởng Sáng tạo năm 2024 của Constructsteel, các chuyên đề còn đề cập đến ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ hàn hồ quang dưới lớp thuốc sử dụng dây nóng (H-SAW) nhằm nâng cao hiệu quả thi công.

Các nội dung mang đến góc nhìn đa chiều về xu hướng ứng dụng công nghệ trong xây dựng công trình và phát triển hạ tầng đô thị.

Với bốn chủ đề từ tự động hóa, công nghệ thi công đến hạ tầng xanh, tọa đàm Shimizu Open Academy 2026 tạo cơ hội để sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp cận những vấn đề kỹ thuật đang được quan tâm trong ngành Xây dựng, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm triển khai công nghệ từ các chuyên gia Nhật Bản.